Vị thuốc bổ tim, dưỡng thận mọc đầy vườn nhà lại hay bị ngó lơ

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng Vitamin C cực cao trong quả khế chính là “vũ khí” tự nhiên giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, từ đó xây dựng một hàng rào bảo vệ cơ thể vững chắc.

Việc bổ sung khế vào chế độ ăn uống hàng ngày giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ, nhanh chóng đẩy lùi các triệu chứng cảm cúm, ho và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường khi thời tiết giao mùa.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình giảm cân

Với lượng calo cực thấp kết hợp cùng hàm lượng nước và chất xơ dồi dào, quả khế là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai đang muốn duy trì vóc dáng thon gọn. Chất xơ trong khế không chỉ thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru để ngăn ngừa táo bón, mà còn tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt, giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên và hiệu quả.

Với lượng calo thấp cùng hàm lượng nước và chất xơ dồi dào, quả khế là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai đang muốn duy trì vóc dáng thon gọn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp ổn định

Sự kết hợp cân đối giữa kali và natri trong quả khế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì áp lực máu ổn định và điều hòa nhịp tim. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong loại quả này còn giúp giảm thiểu lượng cholesterol xấu (LDL) bám trên thành mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và các bệnh lý nguy hiểm về tim.

Kháng viêm mạnh mẽ và hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Nhờ sở hữu các hợp chất thực vật quý giá như flavonoid, axit gallic và epicatechin, quả khế mang đặc tính kháng viêm, giảm sưng tấy tự nhiên rất hiệu quả.

Thường xuyên ăn khế hoặc uống nước ép khế giúp cơ thể ức chế các phản ứng viêm nhiễm cấp tính và mãn tính, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau nhức khó chịu do viêm khớp hay thoái hóa khớp gây ra.

Làm dịu hệ thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ

Quả khế chứa một lượng magie nhất định – một khoáng chất có khả năng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi sau những giờ làm việc áp lực.

Khi cơ thể được thư giãn, Magie sẽ kích thích quá trình giải phóng melatonin (hormone điều hòa đồng hồ sinh học), giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và sâu giấc hơn.