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"Vị thuốc mát" dễ tìm, cực tốt cho hệ tiêu hóa, tim mạch và vóc dáng

Thứ Hai, 05:45, 05/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quả bầu chứa hàm lượng nước cao, giàu chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe.

Cung cấp nước và thanh nhiệt cơ thể hiệu quả

Quả bầu chứa nhiều nước, giúp bổ sung lượng chất lỏng cần thiết cho cơ thể và duy trì độ ẩm cho làn da. Nhờ tính mát tự nhiên, các món ăn từ bầu như bầu luộc hay canh bầu giúp thanh nhiệt, giải độc và giảm cảm giác nóng trong người rất tốt vào những ngày thời tiết oi nóng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ hòa tan lẫn không hòa tan trong quả bầu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột hoạt động trơn tru. Ăn bầu thường xuyên giúp làm mềm phân, ngăn ngừa tình trạng táo bón và cải thiện sức khỏe tổng thể của đường ruột.

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Quả bầu là loại rau củ quen thuộc trong mâm cơm người Việt nhờ vị thanh mát, dễ ăn và dễ chế biến. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng

Quả bầu là thực phẩm lý tưởng cho những người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng ổn định. Nhờ lượng calo và chất béo cực kỳ thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, các món ăn từ bầu giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn mà vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Tốt cho sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Quả bầu chứa nhiều kali và các hợp chất chống oxy hóa giúp duy trì chỉ số huyết áp ở mức ổn định. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bầu cũng hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Giúp ngủ ngon và giảm stress tự nhiên

Trong quả bầu chứa các hợp chất có tác dụng thư giãn thần kinh nhẹ nhàng và các khoáng chất như magie, giúp làm dịu tâm trí. Bổ sung bầu vào thực đơn buổi tối giúp giảm tình trạng căng thẳng, lo âu và hỗ trợ mang lại giấc ngủ sâu hơn.

Tăng cường sức đề kháng và làm đẹp da

Quả bầu giàu vitamin C, vitamin B và các khoáng chất như sắt, kẽm, giúp củng cố hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, sự kết hợp giữa vitamin C và lượng nước dồi dào trong bầu giúp kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da mịn màng và làm chậm quá trình lão hóa.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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