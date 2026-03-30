Việt Nam loại “thảo dược quý” trong lòng đất, tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

Thứ Hai, 05:45, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rễ cây ngưu bàng không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực dưỡng sinh mà còn là vị thuốc quý trong Đông y. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào và đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, loại thảo dược này mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Giàu chất chống oxy hóa và chống viêm

Rễ cây ngưu bàng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào, là những hợp chất hóa học giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Và với đặc tính chống viêm, rễ cây ngưu bàng cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, như tiểu đường, huyết áp cao, viêm khớp và thậm chí có thể cả một số loại ung thư.

Hỗ trợ điều trị các vấn đề về da

Các thành phần chống viêm và kháng khuẩn trong rễ cây ngưu bàng có thể giúp cải thiện nhiều tình trạng da khác nhau, như nếp nhăn, chàm, mụn trứng cá và vảy nến khi bôi ngoài da. Một nghiên cứu quan sát nhỏ cho thấy ngưu bàng có thể giúp điều trị các loại mụn viêm.  Nhờ đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, rễ cây ngưu bàng cũng được sử dụng từ lâu đời như một loại thuốc bôi ngoài da để điều trị các bệnh về da và cho thấy tiềm năng như một phương pháp điều trị bỏng.

viet nam loai thao duoc quy trong long dat, tot chang kem thuoc bo dat tien hinh anh 1
Rễ cây ngưu bàng không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực dưỡng sinh mà còn là vị thuốc quý trong Đông y. (Ảnh minh họa)

Tác dụng lợi tiểu

Có lẽ một trong những đặc tính nổi tiếng nhất của rễ cây ngưu bàng là tác dụng lợi tiểu. Điều đó có nghĩa là nó có thể giúp bạn đi tiểu nhiều hơn, điều này có thể hữu ích cho những người bị giữ nước, bao gồm cả những người mắc một số bệnh về tim, phổi hoặc thận.

Làm chậm hoặc ngăn ngừa một số loại ung thư 

Các flavonoid và polyphenol trong rễ cây ngưu bàng có thể giúp làm chậm sự phát triển của khối u cũng như giảm đau do một số loại ung thư gây ra, chẳng hạn như ung thư vú. Một nghiên cứu trên động vật năm 2021 cho thấy một số đặc tính trong rễ cây ngưu bàng giúp thu nhỏ khối u. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm vì hiện chưa có đủ bằng chứng về việc sử dụng rễ cây ngưu bàng như một phương pháp điều trị ung thư.

Tác dụng trong việc giảm cân

Rễ cây ngưu bàng có cũng cho thấy tiềm năng trong việc giảm béo phì và cải thiện các chỉ số mỡ máu trên động vật. Theo một số nghiên cứu, ngưu bàng được cho là có liên quan đến việc giảm đáng kể việc tăng cân và giảm tích tụ mỡ trắng các mô trong chế độ ăn giàu chất béo gây ra chuột béo phì.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Ngưu bàng chứa các hợp chất, bao gồm fructooligosaccharide và axit chlorogenic, được phát hiện có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn dựa trên các nghiên cứu trong ống nghiệm và trên động vật sử dụng chiết xuất ngưu bàng. Cần có nghiên cứu trên người để chứng minh hiệu quả và an toàn.

Mặc dù rễ cây ngưu bàng tốt cho sức khỏe, bạn vẫn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng, đặc biệt là những người đang uống thuốc điều trị bệnh. Không nên lạm dụng quá mức rễ cây ngưu bàng và luôn chọn mua nguồn nguyên liệu uy tín để tránh nhầm lẫn với các loại rễ cây có độc tính trong tự nhiên.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Nho đen không hạt: Nhỏ bé nhưng chứa “kho” dưỡng chất cho sức khỏe
Nho đen không hạt: Nhỏ bé nhưng chứa "kho" dưỡng chất cho sức khỏe

VOV.VN - Với vị ngọt dịu, mọng nước và tiện lợi khi không có hạt, nho đen không hạt ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn, loại trái cây này còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Nho đen không hạt: Nhỏ bé nhưng chứa “kho” dưỡng chất cho sức khỏe

Nho đen không hạt: Nhỏ bé nhưng chứa “kho” dưỡng chất cho sức khỏe

VOV.VN - Với vị ngọt dịu, mọng nước và tiện lợi khi không có hạt, nho đen không hạt ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn, loại trái cây này còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi, phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Ăn khoai lang buổi tối: Bí quyết đơn giản giúp ngủ ngon hơn ít ai biết
Ăn khoai lang buổi tối: Bí quyết đơn giản giúp ngủ ngon hơn ít ai biết

VOV.VN - Giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào tinh thần mà còn chịu ảnh hưởng từ bữa tối. Ít ai biết, khoai lang nếu ăn đúng cách có thể giúp cơ thể thư giãn, dễ ngủ hơn, trái với quan niệm cho rằng đây là thực phẩm không nên dùng vào buổi tối.

Ăn khoai lang buổi tối: Bí quyết đơn giản giúp ngủ ngon hơn ít ai biết

Ăn khoai lang buổi tối: Bí quyết đơn giản giúp ngủ ngon hơn ít ai biết

VOV.VN - Giấc ngủ không chỉ phụ thuộc vào tinh thần mà còn chịu ảnh hưởng từ bữa tối. Ít ai biết, khoai lang nếu ăn đúng cách có thể giúp cơ thể thư giãn, dễ ngủ hơn, trái với quan niệm cho rằng đây là thực phẩm không nên dùng vào buổi tối.

Việt Nam có cây thuốc quý, bổ ngang nhân sâm, không chăm vẫn tươi tốt quanh năm
Việt Nam có cây thuốc quý, bổ ngang nhân sâm, không chăm vẫn tươi tốt quanh năm

VOV.VN - Rau tầm bóp từ lâu đã quen thuộc trong bữa cơm dân dã của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau dại này lại ẩn chứa nguồn dinh dưỡng khổng lồ, được y học hiện đại đánh giá cao trong việc phòng và chữa bệnh.

Việt Nam có cây thuốc quý, bổ ngang nhân sâm, không chăm vẫn tươi tốt quanh năm

Việt Nam có cây thuốc quý, bổ ngang nhân sâm, không chăm vẫn tươi tốt quanh năm

VOV.VN - Rau tầm bóp từ lâu đã quen thuộc trong bữa cơm dân dã của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau dại này lại ẩn chứa nguồn dinh dưỡng khổng lồ, được y học hiện đại đánh giá cao trong việc phòng và chữa bệnh.

