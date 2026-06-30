108 tàu đi qua eo Hormuz trong 3 ngày

Theo dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế do MarineTraffic công bố tối 29/6, trong 3 ngày từ 26-28/6, có tổng cộng 108 tàu hàng đã đi qua eo biển Hormuz. Trong số này, có nhiều tàu dầu, tàu chở container và tàu chở khí hóa lỏng. 26/6 là ngày có nhiều tàu lưu thông nhất. Lượng phương tiện qua eo Hormuz giảm xuống trong 2 ngày tiếp theo, khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang phức tạp.

Về luồng lưu thông, dữ liệu cho biết, có 39 tàu đi theo tuyến do Oman chỉ định, 37 tàu đi theo phân luồng của Iran. 23 tàu được xếp loại không xác định luồng đi và 7 tàu sử dụng tuyến lưu thông của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Tuy nhiên, quốc tịch và lượng hàng hóa mà các tàu chở theo, không được đề cập.

Theo giới phân tích, việc có tới hơn 100 tàu đi qua eo biển Hormuz trong giai đoạn căng thẳng gia tăng, là dấu hiệu cho thấy các chủ tàu đang hành động mạo hiểm. Bởi từ ngày 26 đến 28/6, Hải quân Mỹ và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã mở nhiều cuộc tập kích nhằm vào nhau. Đụng độ khởi nguồn từ vụ 2 tàu hàng bị tập kích tại eo biển Hormuz, trên tuyến lưu thông do Oman chỉ định, lần lượt vào chiều 25/6 và chiều 27/6.

Quân đội Mỹ cáo buộc Iran tiến hành các cuộc tấn công, vi phạm cam kết ngừng bắn, nên đã tiến hành không kích vào Iran trong hai đêm 26 và 27/6 để trừng phạt. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại các nước vùng Vịnh.

Bước leo thang dẫn đến việc vòng đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran dự kiến được tổ chức tại Thụy Sỹ cuối tuần qua, bị đình lại. Ngày 29/6, Iran tiếp tục bác tin sẽ tổ chức cuộc đối thoại mới với Mỹ tại Qatar trong ngày 30/6.

Giới phân tích lo ngại, nếu đối thoại Mỹ-Iran không sớm được nối lại, hai bên không chỉ có khả năng bỏ lỡ lộ trình đàm phán hòa bình 60 ngày đã thống nhất, mà còn có nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự nghiêm trọng trên thực địa, khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.