Mỹ và Iran ngừng các cuộc tấn công, chuẩn bị đàm phán về eo biển Hormuz



Nguồn tin cho biết, nội dung trọng tâm của cuộc gặp tại Doha vào tuần này sẽ là giải quyết tranh chấp liên quan đến eo biển Hormuz. Đây được xem là 1 trong những bất đồng lớn nhất giữa Washington và Tehran, sau khi Iran nhiều lần tuyên bố có quyền kiểm soát tuyến đường này và từng đề cập khả năng áp phí đối với các tàu đi qua.

Thông tin về cuộc gặp được đưa ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang. Kể từ khi 1 tàu chở hàng bị trúng đạn tại eo biển Hormuz hôm 26/6, Mỹ và Iran liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 17/6. Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các kho tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống radar của Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Một tàu hải quân di chuyển ở khu vực eo biển Hormuz - Ảnh minh họa: rMz.co.nz/TTXVN

Trước khi thông tin về cuộc gặp được công bố, Tổng thống Donald Trump tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn trên mạng xã hội, cho rằng nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận, Mỹ có thể buộc phải sử dụng biện pháp quân sự để "hoàn thành công việc đã bắt đầu". Ông cũng tuyên bố Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ "không còn tồn tại" nếu kịch bản đó xảy ra.

Trong khi đó, Israel cũng tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, bất chấp thỏa thuận khung mới ký giữa Israel và Lebanon dưới sự bảo trợ của Mỹ. Diễn biến này tiếp tục đặt ra thách thức đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Một dấu hiệu cho thấy tiến trình hòa bình vẫn còn rất mong manh, đó là Iran đã hủy vòng đàm phán kỹ thuật với Mỹ dự kiến diễn ra trong ngày 29/6. Tehran cho biết, một số điều kiện trong bản ghi nhớ giữa hai bên, trong đó có việc tiếp cận các khoản tiền bị phong tỏa ở nước ngoài, vẫn chưa được thực hiện.