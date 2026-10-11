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12 người chết trong cuộc tấn công vào sân bay King Khalid ở Saudi Arabia

Chủ Nhật, 06:14, 11/10/2026
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VOV.VN - Truyền thông khu vực cho biết ít nhất 12 người được xác định đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia chiều 10/10.

Theo các nguồn tin, số liệu thương vong trong vụ tấn công vào sân bay King Khalid ở Saudi Arabia do 3 quan chức am hiểu vấn đề tiết lộ. Các nguồn tin khẳng định, ngoài 12 người được xác định đã tử vong, còn có hàng chục người khác bị thương. Đặc biệt, đây có thể chưa phải là con số thương vong cuối cùng.

12 nguoi chet trong cuoc tan cong vao san bay king khalid o saudi arabia hinh anh 1
12 người chết trong cuộc tấn công vào sân bay King Khalid ở Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Trước đó, truyền thông khu vực cho biết sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị tập kích bởi vũ khí chưa xác định hồi chiều qua và cuộc tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Nhiều xe cứu thương và trực thăng y tế đã được điều động tới sân bay để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Đáng chú ý, các nguồn tin khẳng định đòn tập kích diễn ra mà không được cảnh báo trước. Hệ thống báo động tại sân bay đã không được kích hoạt.  

Cho đến sáng sớm nay, chưa bên nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tấn công. Tuy nhiên, hầu hết các đánh giá đều cho rằng đòn tập kích do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện. Trước đó, nhóm này tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa đạn đạo liên tiếp vào các sân bay ở Saudi Arabia, trong đó có sân bay King Khalid ở Riyadh.

Bá Thi/VOV-Cairo
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