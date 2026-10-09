Ấn Độ lên án các vụ tấn công sân bay, khuyến cáo công dân tại Saudi Arabia

Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh đồng thời khuyến cáo công dân nước này tăng cường cảnh giác trong bối cảnh an ninh có nguy cơ leo thang.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal. (Ảnh: ANI)

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia, vụ tấn công sân bay quốc tế Abha ngày 6/10 đã khiến 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Một ngày sau, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh bị tấn công, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.

Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia leo thang. Những ngày gần đây, lực lượng Houthi liên tiếp sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các khu vực biên giới, cơ sở năng lượng và hạ tầng dân sự của nước này.

Trước tình hình đó, Đại sứ quán Ấn Độ đề nghị công dân tại Saudi Arabia hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và theo dõi các kênh thông tin chính thức. Công dân cũng được khuyến cáo không phát tán hoặc đăng lại video, tin tức liên quan đến các vụ việc. Hiện có khoảng 2,74 triệu người Ấn Độ sinh sống tại Saudi Arabia, trong đó có nhiều lao động lành nghề và bán lành nghề.

Tình hình an ninh keo thang cũng gây gián đoạn các đường bay giữa hai nước. Air India và Air India Express hủy các chuyến đến và đi từ Riyadh đến ngày 10/10, trong khi Akasa Air hủy các chuyến giữa Kochi và Riyadh ngày 8/10. Air India Express cho phép hành khách bị ảnh hưởng đổi vé miễn phí hoặc nhận hoàn tiền đầy đủ. Riêng chuyến bay AI2243 của Air India từ Delhi đến Riyadh ngày 8/10 phải quay lại điểm xuất phát, sau đó bị hủy. Toàn bộ tiền vé được hoàn trả cho hành khách.