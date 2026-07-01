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120 người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả mới nhất ở Sudan

Thứ Tư, 21:45, 01/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (1/7), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về sự lan rộng của đợt bùng phát dịch tả mới tại Sudan với hơn 120 trường hợp tử vong, trong khi cuộc xung đột tại đất nước này khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Chính phủ Sudan đã tuyên bố đợt bùng phát dịch mới nhất trong tuần này tại bang Tây Kordofan, điểm nóng giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Theo WHO, đây là đợt dịch tả thứ ba ở Sudan trong 3 năm liên tiếp, bắt đầu chỉ 2 tháng sau khi đợt dịch trước đó tuyên bố kết thúc vào tháng 3/2026. Đợt dịch mới nhất này đã khiến 120 người tử vong, cùng với 1.102 trường hợp nghi nhiễm.

120 nguoi tu vong trong dot bung phat dich ta moi nhat o sudan hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

WHO cảnh báo dịch bệnh đang lan rộng, sau khi có báo cáo về gần 300 trường hợp nghi nhiễm và 3 trường hợp tử vong ở bang Bắc Kordofan lân cận, khu vực mà Liên Hợp Quốc cảnh báo, RSF đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ phủ El-Obeid của bang này, đồng thời lo ngại về các cuộc thảm sát giống như khi RSF chiếm được El-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur vào tháng 10/2025.

Trong 2 đợt dịch trước đây, số liệu thống kê của chính phủ Sudan từ tháng 7/2024 đến tháng 3/2026 cho thấy, hơn 124.400 người đã bị nhiễm bệnh, với 3.500 ca tử vong.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Sudan bị tàn phá nặng nề sau hơn 3 năm xung đột, cùng với việc thiếu nước sạch, thuốc men, vật tư y tế… đã khiến nước này phải đối mặt với các đợt bùng phát dịch tả gần như liên tục.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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