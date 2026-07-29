Hàng trăm dư chấn tiếp tục xảy ra sau trận động đất tại miền Nam Nhật Bản

Theo xác nhận của chính quyền tỉnh Kumamoto, tính đến 4h sáng nay (29/7, theo giờ địa phương), vụ nổ xảy ra tại trung tâm mua sắm Aeon Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima vào chiều hôm qua (28/7) sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,1 ở ngoài khơi tỉnh Kumamoto, các lực lượng chức năng đã giải cứu được 8 người ra khỏi tòa nhà, nhưng 2 người được xác nhận đã thiệt mạng (tất cả đều là phụ nữ khoảng 20 tuổi) và 1 người khác trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ gẫy ống khói tại nhà máy giấy ở Kumamoto, vẫn còn 9 nạn nhân hiện chưa liên lạc được. Ảnh: NHK

Trước đó, chính quyền tỉnh Kumamoto cũng cho biết, có khoảng 20 - 30 người bị mắc kẹt sau vụ nổ tại trung tâm mua sắm này. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mắc kẹt bên trong tòa nhà, trong đó tập trung vào các khu vực đã nhận được cuộc gọi báo cháy từ trước đó.

Trong khi đó tại khu vực nhà máy giấy Nippon Yatsushiro - nơi xảy ra vụ gãy ống khói của nhà máy, có 9 người hiện vẫn chưa liên lạc được, trong khi 2 nạn nhân khác được phát hiện và cứu sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong một thông điệp, Thống đốc tỉnh Kumamoto - ông Kimura Takashi nói: “Đã có những thiệt hại to lớn xảy ra. Ở giai đoạn này, công tác tìm kiếm những nạn nhân đang đối mặt với sự nguy hiểm về tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Tất cả những người bị thương cũng cần phải được chữa trị tại bệnh viện. Các bệnh viện cũng sẽ được hỗ trợ một cách kỹ lưỡng nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực để cứu sống càng nhiều người càng tốt”.

Trước đó, vào lúc 16h27 chiều qua, tại khu vực ngoài khơi Kumamoto - miền Nam Nhật Bản, đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 7,1, tâm chấn ở độ sâu là khoảng 16km. Tính đến 5h sáng nay, khu vực này đã xảy ra tổng cộng 148 dư chấn có độ lớn từ 1 đến 6.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân cảnh giác với các trận động đất có độ lớn đến 7 có thể xảy ra trong khoảng một tuần tới, thậm chí “lưu ý đến khả năng xảy ra sóng thần”, đồng thời đặt tên cho loạt trận động đất diễn biến phức tạp này là “Trận động đất Kumamoto năm 2026”.