中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

1.500 tàu vẫn mắc kẹt tại vùng Vịnh, ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng do bị tấn công

Thứ Sáu, 18:56, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez ngày 8/5 cho biết khoảng 1.500 tàu cùng 20.000 thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran.

Ông Dominguez đồng thời thông tin 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong hơn 30 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền trong vùng Vịnh thời gian qua. Ông kêu gọi các bên không đưa tàu thuyền đến vùng Vịnh trong bối cảnh hiện nay, để tránh thương vong cho thủy thủ cũng như không xảy ra thêm các tổn thất về kinh tế.

1.500 tau van mac ket tai vung vinh, it nhat 10 thuy thu thiet mang do bi tan cong hinh anh 1
Tàu thuyền trên eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Saudi Arabia vừa lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng nước này đã cho phép sử dụng không phận để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực. Thông tin được công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa giao đấu hỏa lực ác liệt tại vịnh Ba Tư, bước leo thang khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao công Saudi Arabia Rayed Krimly khẳng định trên mạng xã hội X rằng nước này không cho phép sử dụng không phận cho các hoạt động quân sự, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ giảm căng thẳng và thúc đẩy đàm phán.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho rằng Riyadh đã rút lại quyết định đóng cửa không phận với các lực lượng Mỹ nhằm phản đối việc Washington triển khai chiến dịch hộ tống hải quân giúp các tàu mắc kẹt đi qua eo Hormuz hôm 4/5.

Theo một số nguồn tin, Saudi Arabia được cho là đã bày tỏ bất bình khi Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống hải quân mà không tham vấn nước này, nên đã quyết định không cho lực lượng Mỹ sử dụng không phận. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tuyên bố dừng lại chiến dịch hộ tống hải quân chỉ sau hơn 1 ngày triển khai. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác nhận.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Tàu mắc kẹt thủy thủ thiệt mạng Iran phong tỏa Hormuz Saudi Arabia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa
2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

2 tàu hàng của Mỹ đi qua eo biển Hormuz; UAE cảnh báo khẩn về tên lửa

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ sáng 4/5 cho biết, 2 tàu thương mại mang cờ Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, UAE cảnh báo khẩn về tên lửa Iran sau khi cáo buộc UAV Iran tấn công tàu chở dầu của họ.

Nóng: Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin Iran tấn công tàu hải quân Mỹ
Nóng: Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin Iran tấn công tàu hải quân Mỹ

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ các tuyên bố từ truyền thông nhà nước Iran cho rằng một tàu hải quân Mỹ đã bị tên lửa Iran tấn công gần eo biển Hormuz.

Nóng: Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin Iran tấn công tàu hải quân Mỹ

Nóng: Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin Iran tấn công tàu hải quân Mỹ

VOV.VN - Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã bác bỏ các tuyên bố từ truyền thông nhà nước Iran cho rằng một tàu hải quân Mỹ đã bị tên lửa Iran tấn công gần eo biển Hormuz.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ