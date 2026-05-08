1.500 tàu vẫn mắc kẹt tại vùng Vịnh, ít nhất 10 thủy thủ thiệt mạng do bị tấn công

Ông Dominguez đồng thời thông tin 10 thủy thủ đã thiệt mạng trong hơn 30 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền trong vùng Vịnh thời gian qua. Ông kêu gọi các bên không đưa tàu thuyền đến vùng Vịnh trong bối cảnh hiện nay, để tránh thương vong cho thủy thủ cũng như không xảy ra thêm các tổn thất về kinh tế.

Trong khi đó, Saudi Arabia vừa lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng nước này đã cho phép sử dụng không phận để tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực. Thông tin được công bố trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa giao đấu hỏa lực ác liệt tại vịnh Ba Tư, bước leo thang khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao công Saudi Arabia Rayed Krimly khẳng định trên mạng xã hội X rằng nước này không cho phép sử dụng không phận cho các hoạt động quân sự, đồng thời tái khẳng định lập trường ủng hộ giảm căng thẳng và thúc đẩy đàm phán.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một số nguồn tin khu vực và quốc tế cho rằng Riyadh đã rút lại quyết định đóng cửa không phận với các lực lượng Mỹ nhằm phản đối việc Washington triển khai chiến dịch hộ tống hải quân giúp các tàu mắc kẹt đi qua eo Hormuz hôm 4/5.

Theo một số nguồn tin, Saudi Arabia được cho là đã bày tỏ bất bình khi Mỹ triển khai chiến dịch hộ tống hải quân mà không tham vấn nước này, nên đã quyết định không cho lực lượng Mỹ sử dụng không phận. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump phải tuyên bố dừng lại chiến dịch hộ tống hải quân chỉ sau hơn 1 ngày triển khai. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác nhận.