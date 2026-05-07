  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng Lebanon: Còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào với Israel

Thứ Năm, 06:06, 07/05/2026
VOV.VN - Thủ tướng Lebanon hôm qua (6/5) cho biết còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào giữa Lebanon và Israel, khẳng định việc củng cố lệnh ngừng bắn sẽ là cơ sở cho bất kỳ vòng đàm phán mới nào giữa các phái viên của hai nước.

Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Lebanon, đồng thời tuyên bố sẽ tiêu diệt Hezbollah.

Phát biểu của Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam được đưa ra khi trước đó Lebanon và Israel đã tổ chức 2 cuộc đàm phán cấp đại sứ tại Mỹ, là các cuộc đàm phán cấp cao nhất sau nhiều thập kỷ. Sau cuộc đàm phán thứ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này dự kiến tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun trong tương lai gần.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam. Ảnh: Reuters

Ông Nawaf Salam cho rằng cần phải đạt được một thỏa thuận an ninh, Israel chấm dứt các cuộc tấn công và rút quân khỏi Lebanon trước khi nêu vấn đề về một cuộc gặp cấp cao giữa hai bên, khẳng định Lebanon không tìm kiếm bình thường hóa quan hệ với Israel mà là đạt được hòa bình. Thủ tướng Lebanon cũng cho biết chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch hạn chế vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước - một nỗ lực nhằm đảm bảo việc giải giáp Hezbollah.

Trong khi đó, xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn tại Lebanon do Mỹ làm trung gian, được công bố vào ngày 16/4.

Trong hôm qua, Israel tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tại Lebanon. Trong đó, cuộc tấn công tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut đã khiến một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Khu vực này đã không bị Israel tấn công kể từ ngày 8/4, khi các cuộc không kích quy mô lớn của Israel trên khắp Lebanon trong vài giờ khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Israel cũng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tại miền Nam và miền Đông Lebanon trong hôm qua. Bộ Y tế Lebanon xác nhận 4 người đã thiệt mạng tại miền Đông Lebanon do các cuộc tấn công của Israel.

Cũng trong hôm qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố sẽ nắm bắt mọi cơ hội để đẩy mạnh việc tiêu diệt Hezbollah và tiếp tục làm suy yếu lực lượng này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Lebanon Israel Hezbollah Nawaf Salam ngừng bắn Lebanon xung đột Trung Đông Benjamin Netanyahu Beirut
Hezbollah kêu gọi Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ là người không được hoan nghênh

VOV.VN - Hezbollah hôm qua (4/5) đã kêu gọi chính quyền Lebanon tuyên bố Đại sứ Mỹ tại nước này là người không được hoan nghênh, sau khi vị đại sứ này cho rằng những người xúc phạm một lãnh đạo Cơ đốc giáo cấp cao tại Lebanon, nên rời khỏi đất nước.

UAE ban hành lệnh cấm đi lại tới Iran, Lebanon và Iraq

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cấm công dân nước này tới Iran, Lebanon và Iraq, đồng thời kêu gọi những người đang có mặt tại các quốc gia này rời đi ngay lập tức và trở về nước, với lý do các diễn biến trong khu vực.

Các cuộc tấn công của Israel khiến 9 người tại Lebanon thiệt mạng

VOV.VN - Israel tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích tại miền Nam Lebanon trong ngày 30/4, khiến 9 người thiệt mạng. Tổng thống Lebanon đã lên án các hành vi vi phạm liên tục của Israel, trong khi quân đội Israel tuyên bố mở rộng phạm vi tấn công để loại trừ các mối đe dọa.

