Thủ tướng Lebanon: Còn quá sớm để nói về bất kỳ cuộc gặp cấp cao nào với Israel

Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Lebanon, đồng thời tuyên bố sẽ tiêu diệt Hezbollah.

Phát biểu của Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam được đưa ra khi trước đó Lebanon và Israel đã tổ chức 2 cuộc đàm phán cấp đại sứ tại Mỹ, là các cuộc đàm phán cấp cao nhất sau nhiều thập kỷ. Sau cuộc đàm phán thứ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này dự kiến tổ chức cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun trong tương lai gần.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam. Ảnh: Reuters

Ông Nawaf Salam cho rằng cần phải đạt được một thỏa thuận an ninh, Israel chấm dứt các cuộc tấn công và rút quân khỏi Lebanon trước khi nêu vấn đề về một cuộc gặp cấp cao giữa hai bên, khẳng định Lebanon không tìm kiếm bình thường hóa quan hệ với Israel mà là đạt được hòa bình. Thủ tướng Lebanon cũng cho biết chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch hạn chế vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước - một nỗ lực nhằm đảm bảo việc giải giáp Hezbollah.

Trong khi đó, xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn tại Lebanon do Mỹ làm trung gian, được công bố vào ngày 16/4.

Trong hôm qua, Israel tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tại Lebanon. Trong đó, cuộc tấn công tại vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut đã khiến một chỉ huy cấp cao của Hezbollah thiệt mạng. Khu vực này đã không bị Israel tấn công kể từ ngày 8/4, khi các cuộc không kích quy mô lớn của Israel trên khắp Lebanon trong vài giờ khiến hơn 350 người thiệt mạng.

Israel cũng tiến hành hàng loạt cuộc tấn công tại miền Nam và miền Đông Lebanon trong hôm qua. Bộ Y tế Lebanon xác nhận 4 người đã thiệt mạng tại miền Đông Lebanon do các cuộc tấn công của Israel.

Cũng trong hôm qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố sẽ nắm bắt mọi cơ hội để đẩy mạnh việc tiêu diệt Hezbollah và tiếp tục làm suy yếu lực lượng này.