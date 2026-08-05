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19 người tử vong do sốc nhiệt tại Hàn Quốc

Thứ Tư, 05:28, 05/08/2026
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VOV.VN - Đợt nắng nóng kỷ lục trong 84 năm trở lại đây đang đe dọa sức khỏe và sinh mạng của nhiều người Hàn Quốc, với số ca tử vong không ngừng tăng cao.

Theo báo cáo nhanh của Tổng cục quản lý dịch bệnh Hàn Quốc, liên tục trong những ngày vừa qua, do nền nhiệt luôn ở mức cao bất thường tại nhiều địa phương của nước này, số ca phải nhập viện cấp cứu do cảm nắng gia tăng đột biến. Chỉ riêng trong ngày 3/8, mức nhiệt khoảng 40 độ C đã khiến 186 người Hàn Quốc phải nhập viện điều trị.

Trong khi đó, theo một báo cáo khác, từ ngày 15/5 đến ngày 3/8, các trung tâm cấp cứu và trị liệu đặc biệt của Hàn Quốc đã phải tiếp nhận điều trị 2.221 ca sốc nhiệt, cảm nắng, trong đó đã ghi nhận 19 trường hợp tử vong. Trong số các bệnh nhân cấp cứu, có gần 34% là người từ 65 tuổi trở lên, 25,4% bị sốc nhiệt khi đang làm việc, 13,6% ở các cánh đồng và 12,3% đang tham gia giao thông.

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Nhiệt độ tại Hàn Quốc có thời điểm vượt qua 42 độ C. (Ảnh: Yonhap)

Bắt đầu từ hôm qua, chính quyền thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi đã ban bố “cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng” trên hầu khắp các đơn vị hành chính trực thuộc. Cảnh báo tương tự cũng đang có hiệu lực tại nhiều địa phương khác của Hàn Quốc như Jeolla và Gwangju…

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phải lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cụ thể để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai nguy hiểm này. Trong khi đó, giới chuyên môn cảnh báo thời tiết trong vài ngày tới sẽ khắc nghiệt hơn, theo đó, những con số thiệt hại nêu trên chưa phải là cuối cùng.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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