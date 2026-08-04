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Nhật Bản và Hàn Quốc chịu trận nắng nóng kỷ lục trong hơn 80 năm

Thứ Ba, 11:19, 04/08/2026
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VOV.VN - Các đài quan trắc khí tượng của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều vừa xác nhận 2 nước này đang phải hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan nhất trong hơn 8 thập kỷ qua. 

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết từ giữa tháng 7 vừa qua, hầu hết các địa phương của nước này có nền nhiệt cao bất thường, trong đó, tại khu vực phía Tây và phía Đông, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C, thậm chí, có thời điểm lên tới 41,1 độ C ở một số đơn vị hành chính của tỉnh Shizuoka – giáp ranh thủ đô Tokyo.

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Nhiều địa phương của Nhật Bản phải phun sương để bảo vệ người dân trước sức nóng khắc nghiệt của nắng hè. Ảnh: Jiji Press

Đặc biệt, khu vực phía Tây Nhật Bản, nhiệt độ trung bình cao hơn mọi năm 2,9 độ vào giữa tháng 7 và 2,5 độ vào những ngày cuối cùng tháng, còn tại khu vực cực Bắc, sự chênh lệch này lên tới 3,7 độ C.

Đây là mức nhiệt cao nhất trong suốt hơn 80 năm qua, kể từ khi việc thống kê, lưu trữ các dữ liệu thời tiết bắt đầu được tiến hành vào năm 1946. Mức nhiệt nguy hiểm này khiến số người tử vong do sốc nhiệt tại Nhật Bản trong hơn 3 tuần gần đây luôn tăng tuần sau cao hơn tuần trước và đã lên tới 66 người, tính đến thời điểm 26/7.

Trong khi đó, nước láng giềng Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ của biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan khí tượng Hàn Quốc, từ hôm qua, nhiệt độ tại nhiều địa phương của nước này, trong đó có thành phố Daegu, đã lên tới 40,9 độ C. Nhiệt độ trong những ngày vừa qua tại Hàn Quốc là mức cao nhất trong 84 năm, tính từ ngày 1/8/1942 đến nay.

Bắt đầu từ 11h00 hôm 4/8, theo giờ địa phương, chính quyền thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi đã ban bố “cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng” trên hầu khắp các đơn vị hành chính trực thuộc. Đây là lần đầu tiên cảnh báo này được ban bố tại Seoul và khu vực phụ cận. Theo đó, các hoạt động ngoài trời phải tạm đình chỉ. Cảnh báo tương tự cũng đang có hiệu lực tại nhiều địa phương khác của Hàn Quốc như Jeolla và Gwangju…

Theo các chuyên gia khí tượng, cùng với sự nóng lên nhanh của Trái Đất, nắng nóng cực đoan là điều không thể tránh khỏi. Song song với các biện pháp chống biến đổi khí hậu, các quốc gia cần bắt tay kiến tạo một xã hội thích ứng được với thời tiết đang ngày càng khắc nghiệt.

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Châu Âu đối mặt "hiệu ứng domino" của nắng nóng cực đoan

VOV.VN - Mùa hè nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục đặt châu Âu trước những thách thức chưa từng có. Trong khi Hy Lạp căng mình ứng phó với các đám cháy rừng, thì tại Hungary, mực nước sông Danube xuống mức kỷ lục đã buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này phải tạm ngừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn 40 năm.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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