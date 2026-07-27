Hơn 100 triệu người Mỹ được cảnh báo nắng nóng cực đoan

Theo dự báo, ít nhất 7 thành phố lớn tại Mỹ sẽ ghi nhận nhiệt độ từ 37,8 độ C trở lên. Trong đó, thành phố Las Vegas có thể lên tới khoảng 44,4 độ C, Phoenix khoảng 42,8 độ C, còn Rapid City, bang Nam Dakota, khoảng 40,6 độ C.

Nắng nóng ở miền Tây nước Mỹ. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, nhiều thành phố tại miền Tây, vùng Đồng bằng và Trung Tây sẽ ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C, trong đó một số nơi có thể vượt 43 độ C. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan tại nhiều bang, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời gian nắng đỉnh điểm.

Nguyên nhân của đợt nắng nóng lần này là do một vòm nhiệt hình thành trên khu vực miền Trung và miền Tây nước Mỹ. Hiện tượng này xảy ra khi một vùng áp cao mạnh giữ không khí nóng bị nén xuống gần mặt đất, khiến nhiệt tích tụ liên tục và cản trở sự hình thành mây cũng như mưa, làm nền nhiệt tăng cao trong nhiều ngày liên tiếp.

Các chuyên gia cảnh báo, ngoài nhiệt độ cao, độ ẩm lớn còn khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế ở nhiều nơi lên tới 46 độ C, làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và các bệnh liên quan đến tim mạch, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ em và người lao động ngoài trời. Nắng nóng kéo dài cũng làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện cho điều hòa, gây áp lực lên hệ thống điện, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều bang miền Tây.