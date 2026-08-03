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Châu Âu đối mặt "hiệu ứng domino" của nắng nóng cực đoan

Thứ Hai, 09:04, 03/08/2026
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VOV.VN - Mùa hè nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục đặt châu Âu trước những thách thức chưa từng có. Trong khi Hy Lạp căng mình ứng phó với các đám cháy rừng, thì tại Hungary, mực nước sông Danube xuống mức kỷ lục đã buộc nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này phải tạm ngừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn 40 năm.

Mùa hè khắc nghiệt với nắng nóng đỉnh điểm và hạn hán kéo dài đang đẩy châu Âu đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có, khi các thảm họa thiên nhiên liên tiếp đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, an ninh năng lượng và hạ tầng kinh tế của khu vực.

Tại Hy Lạp, đám cháy lớn ở phía tây thủ đô Athens đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà. Hàng loạt khu dân cư tiếp tục được lệnh sơ tán khi lửa lan nhanh dưới tác động của gió mạnh. Trong quá trình chữa cháy, hai trực thăng cứu hỏa đã va chạm trên không. Một phi hành đoàn đã được tìm thấy an toàn, trong khi lực lượng chức năng vẫn triển khai tìm kiếm những người còn lại. Chính phủ Hy Lạp cho biết hơn 10 nghìn héc-ta đất đã bị lửa tàn phá.

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Cháy rừng bùng phát diện rộng, Hy Lạp kích hoạt cảnh báo sơ tán khẩn cấp. Ảnh: Protothema

Phát biểu trước tình hình này, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis thừa nhận có những thời điểm sức mạnh của thiên nhiên và thời tiết khắc nghiệt vượt quá khả năng ứng phó của con người.

Trong khi đó, các đám cháy lớn tại Pháp và Tây Ban Nha cơ bản đã được khống chế, song nhiều điểm cháy vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại.

Không chỉ gây hỏa hoạn, hạn hán kéo dài còn đang ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của châu Âu. Tại Hungary, mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục khiến nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này phải dừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn bốn thập kỷ. Hoạt động vận tải đường thủy, du lịch và cấp nước tại hơn 100 thành phố, thị trấn cũng bị ảnh hưởng. Tại Serbia, mực nước sông Danube xuống thấp nhất kể từ năm 1985, khiến sản lượng của nhà máy thủy điện lớn nhất nước chỉ còn khoảng 20%.

Các nhà khoa học nhận định những đợt nắng nóng kéo dài cùng tình trạng thiếu mưa tại châu Âu đang trở nên nghiêm trọng hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, hạn hán và những tác động dây chuyền đối với hạ tầng kinh tế và năng lượng.

Hồng Nhung/VOV1
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