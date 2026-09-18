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2 tàu dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 16:24, 18/09/2026
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VOV.VN - Sau ít ngày tương đối yên tĩnh, căng thẳng đã gia tăng trở lại tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ trong khoảng 24 giờ qua, có ít nhất 2 tàu chở dầu được báo cáo đã bị tấn công.

Vụ tấn công mới nhất được Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) báo cáo sáng 18/9. Nguồn tin cho biết, một tàu chở dầu đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định tại eo Hormuz và gây cháy. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt và toàn bộ thủy thủ trên tàu an toàn. Vụ việc cũng không gây rò rỉ hóa chất ảnh hưởng đến môi trường. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết khác như tên gọi, quốc tịch con tàu cũng như vị trí bị tấn công, không được đề cập. Bên thực hiện hành vi thù địch, cũng không được nhắc đến.

2 tau dau bi tan cong tai eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Trước đó, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sáng sớm 18/9 thông báo lực lượng này đã tấn công tàu chở dầu Trend mang cờ Togo, tại eo biển Hormuz. Thông báo khẳng định con tàu bị tập kích do đang tìm cách di chuyển trái phép qua vùng biển mà Iran phong tỏa. Đòn tập kích khiến tàu Trend bị cháy và phải dừng lại giữa hải trình. Tuy nhiên, tình trạng thủy thủ đoàn không được đề cập.

IRGC đồng thời tuyên bố vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo Hormuz và sẵn sàng vô hiệu hóa bằng vũ lực bất kỳ bên nào định gây hấn. IRGC khuyến cáo các chủ tàu và thủy thủ không mạo hiểm lưu thông một cách bất hợp pháp qua eo Hormuz, nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhằm phá vỡ lệnh phong tỏa của Tehran, sẽ chỉ nhận về một kết cục duy nhất là phương tiện bị phá hủy.

Eo biển Hormuz là tuyến giao thương huyết mạch của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Iran bắt đầu phong tỏa và kiểm soát vùng biển này từ cuối tháng 2/2026, ngay sau khi Mỹ và Israel lần thứ 2 trong chưa đầy 1 năm, phát động chiến tranh chống lại Tehran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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