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Tàu hàng Ấn Độ bị tấn công, Iran và các nước vùng Vịnh hoãn họp về eo biển Hormuz

Thứ Hai, 05:25, 14/09/2026
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VOV.VN - Ít nhất một thủy thủ Ấn Độ được xác định mất tích, trong vụ tàu hàng Ấn Độ bị tấn công tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, bên thực hiện cuộc tập kích chưa được xác định.

Thông tin về tàu hàng Ấn Độ bị tập kích được Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận tối 13/9. Cơ quan này cho biết tàu MT El Gaia bị tấn công ngoài khơi Oman, bên trong eo biển Hormuz. 13 trong tổng số 14 thủy thủ đã được cứu sống, 1 người mất tích.

Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin về việc một tàu hàng nước ngoài bị tấn công bởi một vũ khí chưa xác định, tại vị trí cách bờ biển Oman vài km. Lực lượng chức năng Oman đã tiến hành nỗ lực sơ tán và giải cứu thủy thủ. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, trong đó có thời điểm cuộc tấn công xảy ra, không được đề cập.

tau hang An Do bi tan cong, iran va cac nuoc vung vinh hoan hop ve eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: RNA/AIS Marine Traffic/Muhammad Rafay

Thông tin về việc tàu hàng Ấn Độ bị tập kích, được công bố ít giờ sau khi giới chức Iran thông báo một tàu thương mại của nước này đã bị tấn công gần đảo Qeshm, cũng thuộc eo biển Hormuz. Cuộc tấn công khiến 1 người chết và 3 người bị thương. Hãng thông tấn Iran IRNA cáo buộc quân đội Mỹ thực hiện cuộc tấn công, song không đưa ra bằng chứng chứng minh.

Cũng liên quan đến eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Oman tối qua thông báo hoãn cuộc họp được lên kế hoạch diễn ra trong ngày hôm nay (14/9) tại Oman, giữa Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi nói rằng quyết định hoãn cuộc họp “là vì lợi ích của sự đồng thuận”. Oman cam kết sẽ thúc đẩy đối thoại để hỗ trợ sự ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về quyết định hoãn họp của Oman. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh rằng việc thảo luận giữa Tehran và các nước vùng Vịnh, nhằm mục tiêu củng cố hợp tác về an ninh và tạo lập ổn định trong khu vực.

Bá Thi/VOV-Cairo
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