Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi các bên sớm mở lại eo biển Hormuz

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 16/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột Mỹ - Iran kéo dài và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại cuộc hội đàm, ông Vương Nghị cho rằng bất ổn kéo dài ở Trung Đông đang tác động nghiêm trọng đến hòa bình và phát triển trên thế giới. Với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (phải) tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (trái) tại Bắc Kinh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ngoại trưởng Trung Quốc khẳng định Trung Quốc và Iran là đối tác chiến lược toàn diện. Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại, hợp tác với Tehran, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của Iran.

Theo ông Vương Nghị, việc xung đột Mỹ - Iran tiếp tục kéo dài không phù hợp với lợi ích chung của các bên liên quan và cộng đồng quốc tế. Trung Quốc khuyến khích Iran và Mỹ duy trì lý trí, kiềm chế, sớm quay trở lại Bản ghi nhớ Islamabad, tái thiết cơ chế đàm phán trên cơ sở các đồng thuận đã đạt được, đồng thời tiến hành tham vấn thực chất về những vấn đề cùng quan tâm.

Về an ninh khu vực, ông Vương Nghị bày tỏ ủng hộ Iran tăng cường đối thoại với các nước vùng Vịnh, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và lợi ích an ninh của nhau. Trung Quốc cho rằng các bên cần xử lý các khác biệt bằng phương thức xây dựng, qua đó bảo vệ lợi ích chung của khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng hối thúc các bên sớm áp dụng biện pháp hiệu quả để mở lại eo biển Hormuz, bảo đảm an toàn và thông suốt cho các tuyến hàng hải quốc tế, duy trì ổn định vận chuyển năng lượng, cũng như chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh Bắc Kinh không mong muốn căng thẳng khu vực tiếp tục lan rộng sang Yemen và Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi các bên ngừng những hành động làm phức tạp tình hình, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Araghchi là chuyến công du Trung Quốc thứ hai kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi tháng 2. Chuyến đi cũng diễn ra trước cuộc tiếp xúc dự kiến giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào cuối tuần này, trong đó quan hệ tài chính Trung Quốc - Iran có thể là một trong những nội dung được thảo luận.

Nổ lớn trên đảo của Iran, Eo Hormuz tiếp tục bị phong tỏa VOV.VN - Đêm qua (12/9), những tiếng nổ lớn được nghe thấy phát ra từ phía hòn đảo lớn nhất của Iran trên vịnh Ba Tư, lần đầu tiên sau nhiều ngày tình trạng yên tĩnh tương đối trong khu vực được duy trì.