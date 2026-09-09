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200 chuyên gia hỗ trợ tâm lý người dân và lực lượng cứu hộ lũ quét ở Trung Quốc

Thứ Tư, 15:28, 09/09/2026
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VOV.VN - Sau thảm họa lũ quét ở cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng, bên cạnh việc triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thu dọn hiện trường, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và tư vấn cũng được Trung Quốc tiến hành đồng thời, nhằm giúp người dân vùng thiên tai và cả lực lượng cứu hộ vượt qua nỗi lo âu, căng thẳng và sợ hãi.

 

Do ảnh hưởng của thảm họa, nhiều cư dân tại khu tái định cư tạm thời ở làng Cát Phủ lâm vào tình trạng căng thẳng về tâm lý và thể chất như lo lắng, mất ngủ và chán ăn. Một đơn vị hỗ trợ y tế của Phân đội Shigatse thuộc Đội Cảnh sát Vũ trang Tây Tạng, đã đến từng hộ gia đình tiến hành thăm khám để lập hồ sơ sức khỏe cho cư dân và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ y tế chính xác. 

200 chuyen gia ho tro tam ly nguoi dan va luc luong cuu ho lu quet o trung quoc hinh anh 1
Trung Quốc cử chuyên gia tâm lý chăm sóc và hỗ trợ người dân vùng thiên tai lũ quét ở Tây Tạng (Ảnh: CCTV)

Chị Danzeng Quzhen, một binh sĩ của Phân đội Shigatse, cho biết: “Sau thảm họa, người dân bị ảnh hưởng phải chịu áp lực về tinh thần và thể chất rất lớn. Chúng tôi kiên trì thực hiện các đợt thăm khám thường xuyên vào ban ngày và theo dõi trọng điểm vào ban đêm, để cung cấp dịch vụ điều trị y tế toàn diện và hỗ trợ tâm lý, giúp đảm bảo sức khỏe tinh thần của người dân bị ảnh hưởng ở mức tối đa”.

Không chỉ người dân, các nhân viên tham gia tìm kiếm, cứu hộ và điều trị y tế cũng là đối tượng cần được chăm sóc. Bà Trâu Linh, Trưởng nhóm Cứu hộ của Bệnh viện Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên nhấn mạnh, sức khỏe tâm thần của đội ngũ y tế tuyến đầu cũng là một trọng tâm quan trọng.

“Chúng tôi cung cấp cho họ sự can thiệp tâm lý cần thiết tại chỗ, cũng như các chương trình đào tạo khác nhau để giúp họ nâng cao khả năng tự chăm sóc bản thân và hỗ trợ người khác”, bà Trâu Linh nói.

Theo các chuyên gia hỗ trợ tâm lý tại hiện trường, phần lớn binh sĩ và nhân viên cứu hộ có khả năng chịu áp lực tốt và tập trung vào nhiệm vụ cứu hộ. Tuy nhiên, cường độ làm việc cao trong điều kiện thiên tai có thể khiến một số người xuất hiện những phản ứng căng thẳng như hoảng loạn hoặc cơ thể đơ cứng.

Trước đó, tại cuộc họp báo ngày 2/9, ông Đàm Tương Đông, Bí thư Ban cán sự đảng của Ủy ban Y tế Khu tự trị Tây Tạng cho biết, các cơ quan y tế trung ương và địa phương đã triển khai 3 đợt chuyên gia sức khỏe tâm lý tới vùng thiên tai, với tổng cộng hơn 210 người.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường được đánh giá nguy cơ về tâm lý, tư vấn theo nhóm hoặc cá nhân, đồng thời được cung cấp sổ tay hướng dẫn nhận biết các phản ứng căng thẳng và cách ứng phó.

Các chuyên viên tư vấn tâm lý có khả năng ngoại ngữ tốt cũng được bố trí để cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho gia đình của những người nước ngoài mất tích.

Theo số liệu do Trung Quốc công bố, tính đến 12h ngày 2/9, 966 lượt người đã nhận được hỗ trợ tâm lý và tư vấn về mặt cảm xúc.

Trong khi đó, đường dây nóng hỗ trợ tâm lý 12356 của Khu tự trị Tây Tạng cũng đã được đưa vào hoạt động để cung cấp hỗ trợ tâm lý chuyên nghiệp và liên tục cho người dân vùng thiên tai, nhân viên cứu hộ và người nhà.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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