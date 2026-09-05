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Lũ quét ở Giang Tây (Trung Quốc): 1 người tử vong, 11 người mất tích

Thứ Bảy, 15:13, 05/09/2026
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VOV.VN - Ít nhất 1 người đã tử vong và 11 người khác hiện mất tích sau trận lũ quét xảy ra rạng sáng 5/9 tại huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, khoảng 4 giờ sáng 5/9, trận lũ quét bất ngờ xảy ra tại tổ Thạch Hạ, thôn Minh Khanh, thị trấn Cao Bình, huyện Toại Xuyên.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh khu vực này hứng chịu mưa lớn kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng của bão Saudel. Vụ việc làm 12 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 8 căn bị phá hủy hoàn toàn và 4 căn bị hư hỏng một phần.

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Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Saudel gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Báo Thanh Đảo

Lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 người ra khỏi khu vực bùn đá sau trận lũ, trong đó 2 người có tình trạng sức khỏe ổn định và 1 nạn nhân đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn 11 người đang mất tích.

Chính quyền địa phương đang tổ chức sơ tán, bố trí nơi ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời tăng cường theo dõi, cảnh báo tình hình thời tiết và địa chất nhằm ngăn ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở và các thảm họa thứ cấp tiếp diễn.

Mưa lớn do hoàn lưu của bão Saudel cũng gây ảnh hưởng tại nhiều nơi khác ở Giang Tây. Trung tâm Giám sát Thủy văn tỉnh Giang Tây lúc 1 giờ 32 phút ngày 5/9 đã nâng cảnh báo lũ lên mức màu cam. 

Cơ quan này dự báo, trong khoảng 13 giờ tiếp theo, đoạn sông Cám chảy qua khu vực nội thành Cát An có thể xuất hiện lũ cao hơn mức báo động khoảng 2,7m. Mực nước đoạn sông qua huyện Hiệp Giang tiếp tục dâng và hiện vượt mức báo động 0,23m. Trong khi đó, lưu lượng nước tại các đoạn sông qua Chương Thụ và Nam Xương tiếp tục tăng, lần lượt ở mức khoảng 13.800m³/giây và 12.800m³/giây.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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