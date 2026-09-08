Phật giáo Việt Nam kêu gọi ủng hộ nạn nhân lũ quét Nepal - Trung Quốc

Theo GHPGVN, trận lũ quét xảy ra ngày 26/8/2026 sau sự cố sông băng sụp xuống từ đỉnh núi Langtang Lirung thuộc dãy Himalaya, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hàng nghìn người được cho là thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương; nhiều nhà cửa, công trình và hạ tầng bị phá hủy. Người dân vùng bị ảnh hưởng đang thiếu nơi ở, lương thực, nhu yếu phẩm và thuốc men.

Toàn bộ những ngôi nhà nằm dọc theo con sông Lhende Khola đều ngập trong bùn đất, chịu sức tàn phá nặng nề (Ảnh: Reuters)

Với tinh thần từ bi, cứu khổ, cứu nạn và truyền thống tương thân tương ái, GHPGVN kêu gọi các cơ sở tự viện, Cư sĩ, Phật tử chung tay hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Các khoản ủng hộ được tiếp nhận qua tài khoản Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số tài khoản 120000000315 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến ngày 25/9/2026. GHPGVN cho rằng, sự chung tay của cộng đồng trong thời điểm này sẽ góp phần chia sẻ khó khăn, động viên và thể hiện tình đoàn kết với những người đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.