2.000 ha rừng tại Gironde (Pháp) bị thiêu rụi, hàng nghìn người phải sơ tán

Lực lượng chức năng cho biết đám cháy bùng phát từ xã Saumos, thuộc tỉnh Gironde và nhanh chóng lan sang nhiều vùng lân cận, trải dài trên tuyến đường khoảng 15 km. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 12.000 người dân và du khách đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm, bao gồm 5.000 người vào tối 22/7 và thêm 7.000 người rạng sáng 23/7 từ các khu trại hè và khu dân cư lân cận. Hàng trăm lính chữa cháy cùng 150 xe chuyên dụng đang nỗ lực dập lửa, với sự hỗ trợ từ trên cao của 8 máy bay. Ông Marc Vermeulen, Giám đốc Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ tỉnh Gironde cho biết đám cháy đang ở giai đoạn phát triển rất phức tạp và lan ra nhiều hướng.

Đám cháy đang ở giai đoạn phát triển rất phức tạp và lan ra nhiều hướng. Ảnh: Reuters

Theo Thị trưởng xã Saumos, nguyên nhân ban đầu có thể do sự cố từ một thiết bị phát quang bụi rậm gây ra và cảnh sát đang điều tra theo hướng một vụ tai nạn.

Trước tình hình thời tiết khô hạn diễn biến bất lợi, bà Sophie Brocas, Tỉnh trưởng Gironde, đã kêu gọi người dân nghiêm túc chấp hành các mệnh mệnh sơ tán để lực lượng cứu hộ tập trung dập lửa. Đồng thời, chính quyền quyết định cấm toàn bộ các hoạt động lâm nghiệp có sử dụng động cơ nhiệt trên địa bàn tỉnh cho đến khi hạ mức cảnh báo. Bên cạnh đó, Cơ quan công tố Bordeaux cũng thông báo sẽ tăng cường xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định an toàn cháy rừng, đặc biệt là hành vi vứt tàn thuốc lá bừa bãi.

Theo số liệu từ chính phủ, tính từ đầu năm đến nay, Pháp đã ghi nhận hơn 12.500 điểm phát cháy với tổng diện tích bị ảnh hưởng lên tới 44.000 ha, vượt qua kỷ lục của đợt cháy rừng lịch sử năm 2022. Các công đoàn cứu hộ hiện đang lên tiếng cảnh báo về tình trạng kiệt sức và thiếu hụt trang thiết bị nghiêm trọng của lực lượng chữa cháy trên toàn quốc.