English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

2.000 ha rừng tại Gironde (Pháp) bị thiêu rụi, hàng nghìn người phải sơ tán

Thứ Năm, 15:40, 23/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một vụ cháy rừng dữ dội đã tàn phá khoảng 2.000 ha diện tích rừng kể từ ngày 22/07, tại tỉnh Gironde, ở miền Tây Nam nước Pháp. Khoảng 12.000 người dân và du khách đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm.

 

Lực lượng chức năng cho biết đám cháy bùng phát từ xã Saumos, thuộc tỉnh Gironde và nhanh chóng lan sang nhiều vùng lân cận, trải dài trên tuyến đường khoảng 15 km. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 12.000 người dân và du khách đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm, bao gồm 5.000 người vào tối 22/7 và thêm 7.000 người rạng sáng 23/7 từ các khu trại hè và khu dân cư lân cận. Hàng trăm lính chữa cháy cùng 150 xe chuyên dụng đang nỗ lực dập lửa, với sự hỗ trợ từ trên cao của 8 máy bay. Ông Marc Vermeulen, Giám đốc Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ tỉnh Gironde cho biết đám cháy đang ở giai đoạn phát triển rất phức tạp và lan ra nhiều hướng.

2.000 ha rung tai gironde phap bi thieu rui, hang nghin nguoi phai so tan hinh anh 1
Đám cháy đang ở giai đoạn phát triển rất phức tạp và lan ra nhiều hướng. Ảnh: Reuters

Theo Thị trưởng xã Saumos, nguyên nhân ban đầu có thể do sự cố từ một thiết bị phát quang bụi rậm gây ra và cảnh sát đang điều tra theo hướng một vụ tai nạn.       

Trước tình hình thời tiết khô hạn diễn biến bất lợi, bà Sophie Brocas, Tỉnh trưởng Gironde, đã kêu gọi người dân nghiêm túc chấp hành các mệnh mệnh sơ tán để lực lượng cứu hộ tập trung dập lửa. Đồng thời, chính quyền quyết định cấm toàn bộ các hoạt động lâm nghiệp có sử dụng động cơ nhiệt trên địa bàn tỉnh cho đến khi hạ mức cảnh báo. Bên cạnh đó, Cơ quan công tố Bordeaux cũng thông báo sẽ tăng cường xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định an toàn cháy rừng, đặc biệt là hành vi vứt tàn thuốc lá bừa bãi.

Theo số liệu từ chính phủ, tính từ đầu năm đến nay, Pháp đã ghi nhận hơn 12.500 điểm phát cháy với tổng diện tích bị ảnh hưởng lên tới 44.000 ha, vượt qua kỷ lục của đợt cháy rừng lịch sử năm 2022. Các công đoàn cứu hộ hiện đang lên tiếng cảnh báo về tình trạng kiệt sức và thiếu hụt trang thiết bị nghiêm trọng của lực lượng chữa cháy trên toàn quốc.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ
Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 cáo buộc Canada phải chịu trách nhiệm về làn khói từ các vụ cháy rừng bao phủ nhiều khu vực của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tính thêm “chi phí ô nhiễm” vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ

Ông Trump dọa tính thêm “phí ô nhiễm” với Canada vì khói cháy rừng lan sang Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/7 cáo buộc Canada phải chịu trách nhiệm về làn khói từ các vụ cháy rừng bao phủ nhiều khu vực của Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tính thêm “chi phí ô nhiễm” vào các mức thuế hiện hành đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Khói cháy rừng đe dọa trận chung kết World Cup 2026 tại New York
Khói cháy rừng đe dọa trận chung kết World Cup 2026 tại New York

VOV.VN - Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đang bao phủ phần lớn khu vực Đông Bắc nước Mỹ, làm chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng và gây lo ngại về điều kiện thi đấu trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 19/7. 

Khói cháy rừng đe dọa trận chung kết World Cup 2026 tại New York

Khói cháy rừng đe dọa trận chung kết World Cup 2026 tại New York

VOV.VN - Khói từ các vụ cháy rừng ở Canada đang bao phủ phần lớn khu vực Đông Bắc nước Mỹ, làm chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng và gây lo ngại về điều kiện thi đấu trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 19/7. 

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi
Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

VOV.VN - Vụ cháy lớn tại rừng Fontainebleau, phía nam thủ đô Paris (Pháp), đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra dấu hiệu phóng hỏa, trong bối cảnh cháy rừng tại Pháp diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

Cháy lớn tại rừng Fontainebleau (Pháp), hơn 1.300 hecta bị thiêu rụi

VOV.VN - Vụ cháy lớn tại rừng Fontainebleau, phía nam thủ đô Paris (Pháp), đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật và buộc hơn 1.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi phạm để điều tra dấu hiệu phóng hỏa, trong bối cảnh cháy rừng tại Pháp diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ