3 người Hàn Quốc lĩnh án tù vì đưa UAV xâm nhập không phận Triều Tiên

Theo phán quyết của tòa, một sinh viên cao học khoảng 30 tuổi bị tuyên 8 tháng tù, nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm, trong khi bên công tố đề nghị mức án 5 năm tù. Bị cáo bị kết tội “hỗ trợ kẻ địch” và “vi phạm Luật An toàn hàng không”, do đã chế tạo UAV và điều khiển phương tiện này bay về phía Triều Tiên khi chưa được phép.

Tòa án trung ương thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap

Tòa án Trung tâm Seoul cũng tuyên phạt hai bị cáo khác liên quan vụ án 6 tháng tù, hoãn thi hành án trong 2 năm. Tòa tuyên cả hai bị cáo không phạm tội “hỗ trợ kẻ địch”, nhưng xác định họ đã vi phạm Luật An toàn hàng không.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026, các bị cáo bị cáo buộc 4 lần điều khiển UAV bay qua phía bắc đường phân giới quân sự liên Triều (MDL), né tránh mạng lưới phòng không của Hàn Quốc và ghi hình khu vực Kaesong của Triều Tiên.

Hai trong số các UAV trên đã rơi xuống lãnh thổ Triều Tiên và không thể quay trở lại Hàn Quốc. Triều Tiên sau đó phân tích dữ liệu từ các UAV bị rơi và ra tuyên bố lên án Hàn Quốc, dựa trên dữ liệu hành trình bay và hình ảnh thu được từ các phương tiện này. Vụ việc đã tác động nghiêm trọng đến quan hệ liên Triều.