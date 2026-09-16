Hàn Quốc tập trận đổ bộ quy mô lớn ở vùng duyên hải Đông Nam

Theo thông báo của Hải quân và Thủy quân lục chiến Hàn Quốc, cuộc tập trận đổ bộ cấp sư đoàn giữa 2 lực lượng này được bắt đầu từ 10/9 và sẽ kéo dài đến 19/9, với khoảng 5.700 binh sĩ tham gia, cùng tàu tấn công đổ bộ Marado 14.000 tấn, trực thăng của Thủy quân lục chiến, máy bay tuần tra biển P-8A Poseidon, máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 và máy bay vận tải C-130, cùng nhiều loại phương tiện khác.

Cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc tích hợp sâu các hệ thống chiến đấu có người lái phối hợp với không người lái. Ảnh: Yonhap

Một điểm mới đáng chú ý trong cuộc tập trận này đó là việc tích hợp sâu các hệ thống chiến đấu có người lái phối hợp với không người lái. Quân đội Hàn Quốc áp dụng các khái niệm tác chiến thử nghiệm, kiểm tra chiến thuật phòng thủ/tấn công của tàu chiến chống lại thiết bị không người lái, đồng thời dùng tàu mặt nước tự hành và drone chở hàng để tiếp tế khẩn cấp cho lực lượng đổ bộ.

Ở giai đoạn cốt lõi “Hành động Quyết định” của cuộc tập trận, các lực lượng phối hợp đồng thời mũi nhọn tấn công từ cả trên biển lẫn trên không nhằm tối ưu hóa khả năng hiệp đồng tác chiến và tính liên thông giữa các quân binh chủng. Nội dung này được đánh giá là một chuỗi thao tác phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhóm và khả năng tác chiến chung xuất sắc giữa tất cả các lực lượng tham gia.

Đợt tập trận đơn phương này của Hàn Quốc diễn ra ngay sau khi phía Mỹ hủy tham gia cuộc tập trận đổ bộ chung quy mô lớn Ssangyong - vốn được lên lịch vào tháng này. Nguyên nhân được xác định là do quân đội Mỹ phải điều chuyển và hạn chế nguồn lực do ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Trung Đông, kết hợp với xu hướng thu hẹp quy mô tập trận chung của chính quyền Tổng thống Donald Trump để mở đường cho các nỗ lực ngoại giao mới với Triều Tiên.