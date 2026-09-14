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Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tham gia tập trận tại Indonesia

Thứ Hai, 19:48, 14/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 1 thông cáo vừa được đưa ra hôm nay (14/9), lực lượng hải quân Hàn Quốc xác nhận đã tham gia 2 cuộc tập trận chung liên tiếp tại Indonesia. 


Cuộc tập trận thứ nhất mà hải quân Hàn Quốc tham gia là “Huấn luyện tác chiến đặc công” với quân đội Indonesia, diễn ra từ 18 đến 25/8, và tiếp theo là cuộc tập trận đa quốc gia Super Garuda Shield từ 31/8 đến 11/9.

Super Garuda Shield 2026 thu hút sự tham gia của 15 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Indonesia… Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung này, sau lần triển khai năm ngoái, với một đơn vị gồm đội tìm kiếm đặc nhiệm và một trung đội bộ binh.

linh thuy danh bo han quoc tham gia tap tran tai indonesia hinh anh 1
Thủy quân lục chiến Hàn Quốc tham gia Super Garuda Shield 2026.

Các khoa mục trong tuần đầu tiên bao gồm huấn luyện xạ kích và nâng cao kỹ năng sinh tồn trong rừng rậm, trong khi tuần thứ hai bao gồm huấn luyện chiến thuật và huấn luyện cơ động dã ngoại trong rừng rậm, do lực lượng liên hợp đa quốc gia thực hiện.

Huấn luyện tác chiến đặc công giữa Hàn Quốc và Indonesia diễn ra xung quanh khu vực Jakarta, với sự tham gia của một đội tìm kiếm thuộc thủy quân lục chiến và lực lượng nhảy dù đổ bộ của Indonesia.

Một quan chức thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết đã chia sẻ các kỹ năng chiến đấu với lực lượng đa quốc gia và nâng cao khả năng tiến hành các hoạt động chung, đồng thời nhấn mạnh "Với tư cách là một lực lượng đặc nhiệm chiến lược của quốc gia, lính thủy đánh bộ Hàn Quốc sẽ luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao phó trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

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Mỹ vẫn duy trì tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Mặc dù quyết định thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc để mở đường cho đối thoại với Triều Tiên, theo mong muốn của Tổng thống Donald Trump, nhưng Mỹ vẫn có kế hoạch duy trì một cuộc tập trận chung đa lĩnh vực với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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