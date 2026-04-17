3 tàu chở dầu Iran vượt phong tỏa của Mỹ đi qua eo biển Hormuz

Cụ thể, công ty giám sát hàng hải quốc tế Kpler cho biết, 3 tàu dầu cỡ lớn với tên gọi Deep Sea, Sonia I và Diona, chở theo khoảng 5 triệu thùng dầu thô, đã trở thành những tàu dầu Iran đầu tiên rời khỏi vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, kể từ khi hải quân Mỹ triển khai phong tỏa các tàu, vùng biển và hải cảng của Iran tại khu vực hôm 13/4.

Các tàu này đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, rời khỏi đảo Kharg của Iran trên vịnh Ba Tư và đi qua eo Hormuz trong ngày 15/4, ngày thứ 3 Hải quân Mỹ triển khai lệnh phong tỏa. Điểm đến của các tàu không được đề cập. Tuy nhiên, theo Kpler, 3 con tàu trên trong những năm qua thường ghé vào vùng biển Singapore.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo trong 72h đầu tiên của lệnh phong tỏa (từ ngày 13-15/4), có 14 tàu đã tuân theo chỉ dẫn của lực lượng Mỹ và phải đổi hướng di chuyển, không đi qua eo Hormuz.

Cơ quan tình báo hàng hải Windward và một số nguồn quốc tế khẳng định, nhiều tàu đã tắt định vị hoặc thông báo số định danh giả để đi qua eo Hormuz. Điều này làm dấy lên hoài nghi về tính hiệu quả của chiến dịch phong tỏa mà Hải quân Mỹ đang tiến hành để gây áp lực với Iran.