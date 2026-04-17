3 tàu chở dầu Iran vượt phong tỏa của Mỹ đi qua eo biển Hormuz

Thứ Sáu, 21:26, 17/04/2026
VOV.VN - Công ty giám sát hàng hải quốc tế hôm nay cho biết bất chấp chiến dịch phong tỏa của Hải quân Mỹ, 3 tàu chở dầu của Iran đã vượt qua eo biển Hormuz và rời khỏi vùng Vịnh an toàn hồi giữa tuần. 

Cụ thể, công ty giám sát hàng hải quốc tế Kpler cho biết, 3 tàu dầu cỡ lớn với tên gọi Deep Sea, Sonia I và Diona, chở theo khoảng 5 triệu thùng dầu thô, đã trở thành những tàu dầu Iran đầu tiên rời khỏi vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, kể từ khi hải quân Mỹ triển khai phong tỏa các tàu, vùng biển và hải cảng của Iran tại khu vực hôm 13/4.

3 tau cho dau iran vuot phong toa cua my di qua eo bien hormuz hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Các tàu này đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, rời khỏi đảo Kharg của Iran trên vịnh Ba Tư và đi qua eo Hormuz trong ngày 15/4, ngày thứ 3 Hải quân Mỹ triển khai lệnh phong tỏa. Điểm đến của các tàu không được đề cập. Tuy nhiên, theo Kpler, 3 con tàu trên trong những năm qua thường ghé vào vùng biển Singapore.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo trong 72h đầu tiên của lệnh phong tỏa (từ ngày 13-15/4), có 14 tàu đã tuân theo chỉ dẫn của lực lượng Mỹ và phải đổi hướng di chuyển, không đi qua eo Hormuz.

Cơ quan tình báo hàng hải Windward và một số nguồn quốc tế khẳng định, nhiều tàu đã tắt định vị hoặc thông báo số định danh giả để đi qua eo Hormuz. Điều này làm dấy lên hoài nghi về tính hiệu quả của chiến dịch phong tỏa mà Hải quân Mỹ đang tiến hành để gây áp lực với Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho một số nước châu Âu do xung đột Iran

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

VOV.VN - Các quan chức Mỹ đã thông báo với một số đối tác châu Âu rằng việc bàn giao một số lô hàng vũ khí đã ký hợp đồng trước đó có thể bị trì hoãn do xung đột vũ trang ở Iran tiếp tục làm cạn kiệt kho dự trữ vũ khí, theo 5 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Mỹ “khóa mục tiêu” hạ tầng năng lượng Iran, sẵn sàng tấn công nếu được lệnh

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đang ở trạng thái “sẵn sàng khai hỏa” nhằm vào các nhà máy điện và ngành công nghiệp năng lượng của Iran nếu nhận được lệnh.

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đang ở trạng thái “sẵn sàng khai hỏa” nhằm vào các nhà máy điện và ngành công nghiệp năng lượng của Iran nếu nhận được lệnh.

Iran “lạc quan thận trọng” về đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, cho biết Tehran vẫn “lạc quan thận trọng” về triển vọng đàm phán với Mỹ, dù tồn tại sự thiếu tin cậy sâu sắc.

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, cho biết Tehran vẫn “lạc quan thận trọng” về triển vọng đàm phán với Mỹ, dù tồn tại sự thiếu tin cậy sâu sắc.

