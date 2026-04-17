Iran “lạc quan thận trọng” về đàm phán với Mỹ

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/4, ông Iravani nhấn mạnh Iran hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt “một cuộc chiến phi pháp và không có cơ sở”, trong đó có vai trò của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia, Trung Quốc và Nga.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

“Bất chấp sự thiếu tin tưởng sâu sắc đối với Mỹ, bắt nguồn từ những lần phản bội ngoại giao trước đây, chúng tôi vẫn tham gia đàm phán với thiện chí và duy trì sự lạc quan thận trọng”, ông Iravani nói.

Theo nhà ngoại giao Iran, nếu Washington theo đuổi cách tiếp cận “hợp lý và mang tính xây dựng”, đồng thời không đưa ra các yêu cầu trái với luật pháp quốc tế, các cuộc đàm phán có thể đạt được kết quả thực chất.

Ông Iravani đưa ra phát biểu trên tại phiên họp Đại hội đồng nhằm ủng hộ việc Trung Quốc và Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh hậu thuẫn, liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz.

Liên quan tiến trình đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết một vòng thương lượng trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra “ngay trong cuối tuần này”. Ông để ngỏ khả năng tới Pakistan để ký kết một thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ và Iran đạt được đồng thuận chấm dứt xung đột.

“Tôi sẽ tới Pakistan, nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể tham dự. Họ muốn tôi tới”, ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình đàm phán, cho rằng phía Pakistan “đã làm rất tốt”.

Tại một sự kiện ở Las Vegas cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng “cuộc chiến ở Iran đang diễn ra rất suôn sẻ” và “sẽ sớm kết thúc”.

“Chúng ta có quân đội mạnh nhất trên thế giới”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.