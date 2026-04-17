中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Iran “lạc quan thận trọng” về đàm phán với Mỹ

Thứ Sáu, 08:50, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, ông Amir Saeid Iravani, cho biết Tehran vẫn “lạc quan thận trọng” về triển vọng đàm phán với Mỹ, dù tồn tại sự thiếu tin cậy sâu sắc.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 16/4, ông Iravani nhấn mạnh Iran hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt “một cuộc chiến phi pháp và không có cơ sở”, trong đó có vai trò của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia, Trung Quốc và Nga.

Tấm biển có in hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại trung tâm thủ đô Tehran, Iran, ngày 6/4/2026. Ảnh: AP

“Bất chấp sự thiếu tin tưởng sâu sắc đối với Mỹ, bắt nguồn từ những lần phản bội ngoại giao trước đây, chúng tôi vẫn tham gia đàm phán với thiện chí và duy trì sự lạc quan thận trọng”, ông Iravani nói.

Theo nhà ngoại giao Iran, nếu Washington theo đuổi cách tiếp cận “hợp lý và mang tính xây dựng”, đồng thời không đưa ra các yêu cầu trái với luật pháp quốc tế, các cuộc đàm phán có thể đạt được kết quả thực chất.

Ông Iravani đưa ra phát biểu trên tại phiên họp Đại hội đồng nhằm ủng hộ việc Trung Quốc và Nga phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an do Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh hậu thuẫn, liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz.

Liên quan tiến trình đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/4 cho biết một vòng thương lượng trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra “ngay trong cuối tuần này”. Ông để ngỏ khả năng tới Pakistan để ký kết một thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ và Iran đạt được đồng thuận chấm dứt xung đột.

“Tôi sẽ tới Pakistan, nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể tham dự. Họ muốn tôi tới”, ông Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đánh giá cao vai trò trung gian của Pakistan trong tiến trình đàm phán, cho rằng phía Pakistan “đã làm rất tốt”.

Tại một sự kiện ở Las Vegas cùng ngày, ông Trump tuyên bố rằng “cuộc chiến ở Iran đang diễn ra rất suôn sẻ” và “sẽ sớm kết thúc”.

“Chúng ta có quân đội mạnh nhất trên thế giới”, nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ Trung Đông đàm phán Hormuz Donald Trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran
Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về tiến triển đàm phán với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tới Pakistan ký kết thỏa thuận hòa bình nếu hai bên đạt đồng thuận, trong bối cảnh các cuộc thương lượng có thể được nối lại ngay cuối tuần này.

Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về tiến triển đàm phán với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tới Pakistan ký kết thỏa thuận hòa bình nếu hai bên đạt đồng thuận, trong bối cảnh các cuộc thương lượng có thể được nối lại ngay cuối tuần này.

Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran
Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran; Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn; Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026…

Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran

Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran; Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn; Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026…

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran
Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ