中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ “khóa mục tiêu” hạ tầng năng lượng Iran, sẵn sàng tấn công nếu được lệnh

Thứ Sáu, 08:50, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết lực lượng Mỹ đang ở trạng thái “sẵn sàng khai hỏa” nhằm vào các nhà máy điện và ngành công nghiệp năng lượng của Iran nếu nhận được lệnh.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 16/4, ông Hegseth nhấn mạnh việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran hiện nay chỉ là cách tiếp cận “mềm mỏng”. Ông cảnh báo Tehran cần “lựa chọn khôn ngoan” khi chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Chúng tôi đang tăng cường sức mạnh với năng lực vượt trội và thông tin tình báo tốt hơn bao giờ hết. Các mục tiêu hạ tầng then chốt, bao gồm hệ thống điện và ngành năng lượng của Iran, đều nằm trong tầm ngắm. Tuy nhiên, chúng tôi không mong muốn phải thực hiện điều đó”, ông Hegseth nói.

my khoa muc tieu ha tang nang luong iran, san sang tan cong neu duoc lenh hinh anh 1
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: AP

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, song đồng thời cảnh báo sẽ gia tăng sức ép kinh tế nếu Iran không nhượng bộ.

Mỹ đã triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran từ đầu tuần này, buộc 14 tàu phải quay đầu. Hàng chục tàu chiến và máy bay Mỹ, cùng khoảng 10.000 binh sĩ, đang tham gia thực thi phong tỏa. Washington kỳ vọng động thái này sẽ buộc Tehran chấp nhận các điều kiện của Mỹ, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu.

Cùng ngày, Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đang điều chỉnh chiến thuật và phương thức tác chiến, song không cung cấp chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine khẳng định lực lượng Mỹ “sẵn sàng nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn bất cứ lúc nào”. Theo ông Caine, hải quân Mỹ sẽ truy đuổi các tàu mang cờ Iran hoặc các tàu bị nghi hỗ trợ Tehran, không chỉ tại Trung Đông mà còn có thể mở rộng sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các tàu vi phạm phong tỏa sẽ bị chặn lại, cảnh báo và có thể bị sử dụng vũ lực nếu không tuân thủ.

Hiện chưa có tàu nào bị kiểm tra, song Hải quân Mỹ cho biết đã mở rộng phạm vi phong tỏa, bao gồm cả các mặt hàng bị coi là “hàng cấm” như vũ khí, vật liệu hạt nhân, dầu mỏ, cũng như kim loại như sắt, thép và nhôm. Các tàu bị nghi ngờ có thể bị kiểm tra, khám xét và tịch thu bất kể đang ở đâu.

Trong một diễn biến liên quan, các nguồn tin cho biết Iran đã đề xuất cho phép tàu thuyền đi lại tự do qua phía Oman của eo biển Hormuz mà không bị tấn công, với điều kiện đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm tránh nguy cơ xung đột tái bùng phát.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Mỹ Iran Trung Đông hạ tầng năng lượng eo biển Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ông Trump để ngỏ khả năng tới Pakistan ký thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan về tiến triển đàm phán với Iran, đồng thời để ngỏ khả năng tới Pakistan ký kết thỏa thuận hòa bình nếu hai bên đạt đồng thuận, trong bối cảnh các cuộc thương lượng có thể được nối lại ngay cuối tuần này.

Nóng thế giới ngày 17/4: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran
VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ bắt đầu chiến dịch “dội bom kinh tế” nhằm vào Iran; Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran phản đối gia hạn ngừng bắn; Tạp chí Time công bố danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2026…

Pakistan: Chưa ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo Mỹ - Iran
VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan - Tahir Andrabi ngày 16/4 cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran hiện “chưa có thời gian cụ thể”.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ