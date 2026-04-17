Mỹ “khóa mục tiêu” hạ tầng năng lượng Iran, sẵn sàng tấn công nếu được lệnh

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 16/4, ông Hegseth nhấn mạnh việc Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran hiện nay chỉ là cách tiếp cận “mềm mỏng”. Ông cảnh báo Tehran cần “lựa chọn khôn ngoan” khi chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Chúng tôi đang tăng cường sức mạnh với năng lực vượt trội và thông tin tình báo tốt hơn bao giờ hết. Các mục tiêu hạ tầng then chốt, bao gồm hệ thống điện và ngành năng lượng của Iran, đều nằm trong tầm ngắm. Tuy nhiên, chúng tôi không mong muốn phải thực hiện điều đó”, ông Hegseth nói.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: AP

Chính quyền Tổng thống Donald Trump trước đó bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, song đồng thời cảnh báo sẽ gia tăng sức ép kinh tế nếu Iran không nhượng bộ.

Mỹ đã triển khai phong tỏa hải quân đối với Iran từ đầu tuần này, buộc 14 tàu phải quay đầu. Hàng chục tàu chiến và máy bay Mỹ, cùng khoảng 10.000 binh sĩ, đang tham gia thực thi phong tỏa. Washington kỳ vọng động thái này sẽ buộc Tehran chấp nhận các điều kiện của Mỹ, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu.

Cùng ngày, Đô đốc Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đang điều chỉnh chiến thuật và phương thức tác chiến, song không cung cấp chi tiết cụ thể.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine khẳng định lực lượng Mỹ “sẵn sàng nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn bất cứ lúc nào”. Theo ông Caine, hải quân Mỹ sẽ truy đuổi các tàu mang cờ Iran hoặc các tàu bị nghi hỗ trợ Tehran, không chỉ tại Trung Đông mà còn có thể mở rộng sang khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các tàu vi phạm phong tỏa sẽ bị chặn lại, cảnh báo và có thể bị sử dụng vũ lực nếu không tuân thủ.

Hiện chưa có tàu nào bị kiểm tra, song Hải quân Mỹ cho biết đã mở rộng phạm vi phong tỏa, bao gồm cả các mặt hàng bị coi là “hàng cấm” như vũ khí, vật liệu hạt nhân, dầu mỏ, cũng như kim loại như sắt, thép và nhôm. Các tàu bị nghi ngờ có thể bị kiểm tra, khám xét và tịch thu bất kể đang ở đâu.

Trong một diễn biến liên quan, các nguồn tin cho biết Iran đã đề xuất cho phép tàu thuyền đi lại tự do qua phía Oman của eo biển Hormuz mà không bị tấn công, với điều kiện đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm tránh nguy cơ xung đột tái bùng phát.