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3 tàu dầu bị tấn công tại eo Hormuz trong 1 ngày

Thứ Tư, 21:33, 30/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh hôm nay (30/9) cho biết đã nhận được báo cáo về việc 3 tàu chở dầu nước ngoài bị tấn công tại eo biển Hormuz chỉ trong 1 ngày.

Theo Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), 3 tàu dầu bị tấn công tại Hormuz bởi các vũ khí chưa xác định hôm 28/9. Trong số các tàu bị tập kích, có một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, xuất hiện thông tin về việc có tới 3 tàu dầu cùng bị tấn công trong một ngày tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quốc tịch tàu và tình trạng thủy thủ đoàn, không được đề cập. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác thực thông tin.

3 tau dau bi tan cong tai eo hormuz trong 1 ngay hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Vùng biển này đã bị Iran khống chế gần như hoàn toàn, kể từ khi chiến tranh Mỹ-Israel-Iran bùng phát cuối tháng 2/2026.

Bên cạnh eo biển Hormuz, một tuyến vận tải chiến lược khác trong khu vực là eo biển Bab el-Mandab nối giữa biển Đỏ và vịnh Aden, cũng đang bị lực lượng Houthi ở Yemen khống chế. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nhóm vũ trang thân Iran tuyên bố chỉ ngăn chặn và kiểm soát các tàu của Saudi Arabia, không áp dụng bất kỳ hạn chế nào với các tàu thương mại còn lại.

Bá Thi/VOV-Cairo
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