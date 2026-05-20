Trung Quốc và Nga kiên định thúc đẩy phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng”

Theo truyền thông Trung Quốc, phát biểu tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, quan hệ Trung - Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, kết nối lòng dân ngày càng bền chặt.

Theo ông, để quan hệ song phương đạt đến tầm cao như hiện nay, là do hai nước đã không ngừng làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược với nghị lực bất chấp trở ngại, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực với tinh thần vươn tới tầm cao mới, bảo vệ công bằng và chính nghĩa quốc tế, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại với dũng khí điềm tĩnh trong hỗn loạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 20/5/2026. Ảnh: AP

Ông cho rằng, với tư cách là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Tại đây, nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga - văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, 25 năm trước, Trung Quốc và Nga đã ký hiệp ước này, thiết lập nền tảng thể chế về mặt pháp lý cho quan hệ láng giềng hữu nghị lâu dài và phối hợp chiến lược toàn diện, từ đó giúp quan hệ hai nước phát triển vượt bậc. Hiện nay, bối cảnh quốc tế đã có những thay đổi to lớn, “thế giới đang đối mặt với nguy cơ quay trở lại luật rừng”. Trong bối cảnh đó, tính tiên tiến, khoa học và giá trị thực tiễn của hiệp ước càng trở nên nổi bật. Trung Quốc ủng hộ việc gia hạn văn kiện này và sẽ cùng với Nga duy trì tinh thần của hiệp ước, kiên định thúc đẩy sự phối hợp chiến lược “lưng tựa lưng” giữa Trung Quốc và Nga.

Đề cập đến tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, tình hình ở Trung Đông và vùng Vịnh đang ở bước ngoặt then chốt, chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, “việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, cũng như trật tự thương mại quốc tế”.

Trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón chính thức Tổng thống Putin theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, với 21 loạt đại bác chào mừng, duyệt đội danh dự và trẻ em vẫy cờ, hoa tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, theo hình ảnh của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.