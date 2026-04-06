4 nước đồng thuận các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết, sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng Hungary và âm mưu phá hoại đường ống tại Serbia, ông đã điện đàm với lãnh đạo ngành năng lượng của Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện Bộ Năng lượng Nga. Các bên thống nhất tăng cường bảo vệ vật lý đối với đường ống, coi đây là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh các hành vi tấn công ngày càng gia tăng.

Trạm nén khí Russkaya (Ảnh: Ria Novosti)

Theo ông Szijjártó, 4 nước sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ, mỗi bên đóng góp trách nhiệm cụ thể nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến ống trên lãnh thổ châu Âu.

Ngoại trưởng Hungary cáo buộc Ukraine đứng sau âm mưu phá hoại, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền và đe dọa trực tiếp an ninh năng lượng của Hungary, đồng thời cảnh báo châu Âu đang tiến nhanh tới nguy cơ khủng hoảng năng lượng.