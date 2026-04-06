4 nước đồng thuận các biện pháp mạnh mẽ bảo vệ Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Hai, 05:23, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/4, Trước nguy cơ gia tăng các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng, Nga, Hungary, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt đồng thuận triển khai các biện pháp mạnh mẽ hơn để bảo vệ đường ống dẫn khí Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trên toàn bộ tuyến châu Âu.

Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho biết, sau cuộc họp Hội đồng Quốc phòng Hungary và âm mưu phá hoại đường ống tại Serbia, ông đã điện đàm với lãnh đạo ngành năng lượng của Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và đại diện Bộ Năng lượng Nga. Các bên thống nhất tăng cường bảo vệ vật lý đối với đường ống, coi đây là yêu cầu cấp bách trong bối cảnh các hành vi tấn công ngày càng gia tăng.

4 nuoc dong thuan cac bien phap manh me bao ve dong chay tho nhi ky hinh anh 1
Trạm nén khí Russkaya (Ảnh: Ria Novosti)

Theo ông Szijjártó, 4 nước sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ, mỗi bên đóng góp trách nhiệm cụ thể nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến ống trên lãnh thổ châu Âu.

Ngoại trưởng Hungary cáo buộc Ukraine đứng sau âm mưu phá hoại, coi đây là hành động xâm phạm chủ quyền và đe dọa trực tiếp an ninh năng lượng của Hungary, đồng thời cảnh báo châu Âu đang tiến nhanh tới nguy cơ khủng hoảng năng lượng.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tin liên quan

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia hoạt động hết công suất
Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia hoạt động hết công suất

VOV.VN - Theo truyền thông Saudi Arabia, đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của nước này, đang hoạt động hết công suất với 7 triệu thùng mỗi ngày, trong bối cảnh tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia hoạt động hết công suất

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia hoạt động hết công suất

VOV.VN - Theo truyền thông Saudi Arabia, đường ống dẫn dầu Đông - Tây quan trọng của nước này, đang hoạt động hết công suất với 7 triệu thùng mỗi ngày, trong bối cảnh tuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Nga cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát đường ống Nord Stream
Nga cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát đường ống Nord Stream

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ đang tìm cách kiểm soát hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream, trong bối cảnh tranh cãi về vụ phá hoại năm 2022 vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

Nga cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát đường ống Nord Stream

Nga cáo buộc Mỹ muốn kiểm soát đường ống Nord Stream

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ đang tìm cách kiểm soát hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream, trong bối cảnh tranh cãi về vụ phá hoại năm 2022 vẫn chưa có lời giải cuối cùng.

Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba
Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba

VOV.VN - Ngày 20/3, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố, Hungary sẵn sàng sử dụng thêm các biện pháp khác để gây sức ép buộc Ukraine khôi phục ngay lập tức đường ống dẫn dầu Druzhba.

Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba

Hungary đe dọa tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine khôi phục đường ống Druzhba

VOV.VN - Ngày 20/3, Thủ tướng Viktor Orbán tuyên bố, Hungary sẵn sàng sử dụng thêm các biện pháp khác để gây sức ép buộc Ukraine khôi phục ngay lập tức đường ống dẫn dầu Druzhba.

