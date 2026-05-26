42 chú rể ở Ấn Độ sập bẫy “đám cưới tập thể - 0 cô dâu”

Thứ Ba, 21:13, 26/05/2026
VOV.VN - Một vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ vừa xảy ra tại thành phố Dewas, bang Madhya Pradesh, khi 42 chú rể ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cho lễ cưới tập thể trong mơ, nhưng cuối cùng không một cô dâu nào xuất hiện.

42 chú rể đến từ bang Madhya Pradesh đã xuất hiện trong một đám cưới tập thể. Một số người mặc những bộ sherwani truyền thống rực rỡ, đeo vòng hoa cúc vạn thọ và mang theo những chiếc hộp đựng đầy bánh kẹo. Nhưng rồi, tới tận khuya cô dâu của họ vẫn chưa đến; còn những người thuộc ban tổ chức thì tắt điện thoại và “biến mất”. Những chú rể lúc bấy giờ mới nhận ra họ bị lừa. Một số gia đình quá bức xúc, đã gây náo loạn tại địa điểm tổ chức, buộc cảnh sát phải can thiệp.

Theo cảnh sát địa phương, các nạn nhân đến từ nhiều khu vực khác nhau trong bang Madhya Pradesh đã được hứa hẹn sẽ kết hôn với những cô gái được giới thiệu là trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn đến từ một cơ sở bảo trợ ở thành phố Indore. Lễ cưới tập thể được thông báo tổ chức tại đền Mata Tekri ở Dewas hôm 24/5.

(Ảnh: Indiaexpress)

Cảnh sát cho biết mỗi chú rể đã phải nộp từ 12.000 đến 20.000 rupee (tương đương khoảng gần 4-6 triệu đồng), để tham gia lễ cưới tập thể, ngoài khoản “phí đăng ký” ban đầu là 2.000 rupee/người. Nhiều gia đình còn thuê xe, chuẩn bị tiệc cưới và mời họ hàng tham dự trước khi vụ việc bị vỡ lở.

Theo cảnh sát, các nghi phạm đã tải ảnh phụ nữ từ mạng xã hội, trong đó có ảnh người mẫu, rồi gửi cho các chú rể tương lai qua điện thoại để họ “chọn vợ”. Một số nạn nhân cho biết họ được yêu cầu đến Dewas từ ngày 23/5 và được thông báo rằng mọi nghi lễ cưới, trang phục và sắp xếp khác sẽ được chuẩn bị đầy đủ tại địa điểm tổ chức.

Một phụ nữ tên Sunita – bị cáo buộc là thành viên đường dây lừa đảo thậm chí còn xuất hiện tại nơi tổ chức vào buổi sáng để trấn an mọi người rằng các cô dâu đang trên đường từ Indore tới.

Cảnh sát hiện đã bắt giữ hai nghi phạm là Mukesh Bairagi và vợ là Sunita, trong khi hai nghi phạm khác được cho là đang bỏ trốn. Nhà chức trách đã mở hồ sơ điều tra đối với cả bốn người liên quan đến hành vi lừa đảo và tổ chức đám cưới giả để chiếm đoạt tài sản.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ lừa đảo hôn nhân đám cưới tập thể tin thế giới chuyện lạ thế giới
Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ
Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ

VOV.VN - Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gulmarg Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật trong điều kiện thời tiết xấu ngày 25/5. Lực lượng cứu hộ, quân đội và cảnh sát đã được huy động khẩn cấp để giải cứu toàn bộ hành khách an toàn.

Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại
Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Ít nhất 37 người thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan tại miền nam Ấn Độ
Ít nhất 37 người thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan tại miền nam Ấn Độ

VOV.VN - Theo giới chức địa phương và truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày hôm nay (23/5), ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại hai bang miền nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana do nắng nóng khắc nghiệt.

