Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ

Theo cảnh sát Jammu & Kashmir, sự cố xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 25/5 theo giờ địa phương, khi hệ thống cáp treo Gulmarg Gondola – tuyến cáp treo nổi tiếng đưa khách du lịch lên đỉnh Apharwat cao khoảng 4.200 mét – bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật.

Tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc tuyến cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ.

Thủ hiến vùng Jammu & Kashmir, ông Omar Abdullah cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do “lỗi kỹ thuật”, đồng thời khẳng định toàn bộ cabin vẫn giữ nguyên trạng trong suốt sự cố.

Thị trấn Gulmarg là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn du khách quanh năm, với việc phải đặt vé đi cáp treo trước nhiều tuần.