Sự cố cáp treo khiến hơn 300 du khách mắc kẹt giữa không trung ở Ấn Độ

Thứ Ba, 05:48, 26/05/2026
VOV.VN - Hơn 300 du khách đã mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ giữa không trung sau khi hệ thống cáp treo nổi tiếng Gulmarg Gondola tại khu vực Kashmir xảy ra sự cố kỹ thuật trong điều kiện thời tiết xấu ngày 25/5. Lực lượng cứu hộ, quân đội và cảnh sát đã được huy động khẩn cấp để giải cứu toàn bộ hành khách an toàn.

Theo cảnh sát Jammu & Kashmir, sự cố xảy ra vào khoảng hơn 13h ngày 25/5 theo giờ địa phương, khi hệ thống cáp treo Gulmarg Gondola – tuyến cáp treo nổi tiếng đưa khách du lịch lên đỉnh Apharwat cao khoảng 4.200 mét – bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật.

Sự cố cáp treo tại Ấn Độ. (Ảnh: ANI)

Tổng cộng 65 cabin bị mắc kẹt dọc tuyến cáp, khiến khoảng 320 người bị treo lơ lửng giữa không trung trong nhiều giờ đồng hồ. Một chiến chiến dịch cứu hộ phối hợp giữa cảnh sát, quân đội, lực lượng ứng phó thảm họa và chính quyền địa phương đã được tiến hành ngay lập tức và toàn bộ du khách đã được giải cứu an toàn sau khoảng 6 giờ đồng hồ.

Thủ hiến vùng Jammu & Kashmir, ông Omar Abdullah cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do “lỗi kỹ thuật”, đồng thời khẳng định toàn bộ cabin vẫn giữ nguyên trạng trong suốt sự cố.

Thị trấn Gulmarg là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút hàng nghìn du khách quanh năm, với việc phải đặt vé đi cáp treo trước nhiều tuần.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Ngoại trưởng Mỹ - Ấn Độ bàn về Trung Đông và thúc đẩy thỏa thuận thương mại

VOV.VN - Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar đã có cuộc họp báo chung, thông báo kết quả chuyến thăm Ấn Độ và một loạt vấn đề nóng mà quốc tế và hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình Trung Đông, an ninh hàng hải, năng lượng và tiến trình đàm phán thương mại giữa hai nước

Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ít nhất 37 người thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan tại miền nam Ấn Độ

VOV.VN - Theo giới chức địa phương và truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày hôm nay (23/5), ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại hai bang miền nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana do nắng nóng khắc nghiệt.

Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi bị hoãn do dịch Ebola bùng phát

VOV.VN - Ngày 21/5, Ấn Độ và Liên minh châu Phi thông báo Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Ấn Độ - châu Phi lần thứ tư, dự kiến diễn ra tại thủ đô New Delhi từ ngày 28 đến 31/5, sẽ được hoãn lại trong bối cảnh dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại một số khu vực ở châu Phi.

Miền Bắc Ấn Độ chật vật đối phó với nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Các bang miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đơt nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ đã vượt ngưỡng 48 độ C. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống và công việc của người dân Ấn Độ đảo lộn, nhiều trường hợp phải nhập viện vì say nắng, kiệt sức.

