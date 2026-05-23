  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Ít nhất 37 người thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan tại miền nam Ấn Độ

Thứ Bảy, 21:49, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo giới chức địa phương và truyền thông Ấn Độ đưa tin ngày hôm nay (23/5), ít nhất 37 người đã thiệt mạng tại hai bang miền nam Ấn Độ là Andhra Pradesh và Telangana do nắng nóng khắc nghiệt.

Tại bang Telangana, có 16 người tử vong trong mùa hè năm nay do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài. Chính quyền bang cũng thông báo sẽ hỗ trợ khoảng 4 nghìn 180 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng vì sốc nhiệt. Trước tình trạng nhiệt độ tiếp tục tăng cao, chính quyền bang này đã ban bố cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng.

Một người phụ nữ đi lấy nước tại vùng sa mạc ở Barmer, bang Rajasthan (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Còn ở bang lân cận Andhra Pradesh, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 21 người đã tử vong do say nắng và sốc nhiệt. Thủ hiến bang, ông N. Chandrababu Naidu, hôm 22/5 đã chủ trì cuộc họp rà soát các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ người dân trước điều kiện thời tiết cực đoan và nền nhiệt cao kéo dài trên toàn bang.

Chính quyền hai bang khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh tim cần uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục là khu vực nóng nhất thế giới trong ngày hôm nay 23/5. Theo bảng xếp hạng nhiệt độ trực tiếp của nền tảng theo dõi chất lượng không khí AQI vào lúc 17h giờ địa phương, cả 25 địa điểm nóng nhất thế giới đều nằm tại Ấn Độ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực của quốc gia này.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận lên tới 47 độ C. Ba thành phố Varanasi, Azamgarh và Jaunpur đứng đầu danh sách những nơi nóng nhất thế giới với cùng mức nhiệt 47 độ C. Phần lớn các địa điểm trong danh sách nằm ở bang Uttar Pradesh.

Nắng nóng kéo dài: Uống nước thế nào để tránh sốc nhiệt?

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và tăng nguy cơ sốc nhiệt. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc uống đủ nước, người dân cần bù nước đúng cách, nghỉ ngơi hợp lý và nhận biết sớm dấu hiệu bất thường để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết oi bức.

Hoàng Nguyễn/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Ấn Độ nắng nóng thiệt mạng do nắng nóng truyền thông Ấn Độ
Tin liên quan

Ấn Độ chặn yêu cầu của Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

VOV.VN - Ngày 22/5, Ấn Độ đã bác bỏ yêu cầu đầu tiên của Trung Quốc về việc thành lập hội đồng giải quyết tranh chấp tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan tới các chính sách hỗ trợ của nước này dành cho ngành năng lượng mặt trời và một số lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nắng nóng cực đoan gây áp lực chưa từng có lên hệ thống điện của Ấn Độ

VOV.VN - Đợt nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực tại Ấn Độ, không chỉ đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm mà còn khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng kỷ lục, gây mất điện tại nhiều địa phương và làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

Miền Bắc Ấn Độ chật vật đối phó với nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Các bang miền Bắc Ấn Độ đang trải qua một đơt nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ đã vượt ngưỡng 48 độ C. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống và công việc của người dân Ấn Độ đảo lộn, nhiều trường hợp phải nhập viện vì say nắng, kiệt sức.

