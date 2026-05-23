Ít nhất 37 người thiệt mạng vì nắng nóng cực đoan tại miền nam Ấn Độ

Tại bang Telangana, có 16 người tử vong trong mùa hè năm nay do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài. Chính quyền bang cũng thông báo sẽ hỗ trợ khoảng 4 nghìn 180 USD cho mỗi gia đình có người thiệt mạng vì sốc nhiệt. Trước tình trạng nhiệt độ tiếp tục tăng cao, chính quyền bang này đã ban bố cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng.

Một người phụ nữ đi lấy nước tại vùng sa mạc ở Barmer, bang Rajasthan (Ấn Độ). Ảnh: Reuters

Còn ở bang lân cận Andhra Pradesh, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 21 người đã tử vong do say nắng và sốc nhiệt. Thủ hiến bang, ông N. Chandrababu Naidu, hôm 22/5 đã chủ trì cuộc họp rà soát các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ người dân trước điều kiện thời tiết cực đoan và nền nhiệt cao kéo dài trên toàn bang.

Chính quyền hai bang khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ mang thai, trẻ em và những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh tim cần uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Trong khi đó, Ấn Độ tiếp tục là khu vực nóng nhất thế giới trong ngày hôm nay 23/5. Theo bảng xếp hạng nhiệt độ trực tiếp của nền tảng theo dõi chất lượng không khí AQI vào lúc 17h giờ địa phương, cả 25 địa điểm nóng nhất thế giới đều nằm tại Ấn Độ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực của quốc gia này.

Nhiệt độ cao nhất ghi nhận lên tới 47 độ C. Ba thành phố Varanasi, Azamgarh và Jaunpur đứng đầu danh sách những nơi nóng nhất thế giới với cùng mức nhiệt 47 độ C. Phần lớn các địa điểm trong danh sách nằm ở bang Uttar Pradesh.