44 giáo viên và học sinh Malaysia được giải cứu giữa dòng nước lũ

Mưa lớn trong ngày 30/9 đã gây lũ quét, ngập úng tại nhiều khu vực ở Malaysia. Trong đó, hai bang Johor và Selangor (thuộc bán đảo Malaysia) chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông gián đoạn và nhiều người bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng giải cứu 44 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt. Nguồn: Lực lượng cứu hỏa Malaysia

Tại thành phố Johor Bahru, bang Johor, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường chính bị ngập, trong khi các khu vực Tampoi và Taman Perling cũng ghi nhận lũ quét. Đáng chú ý, nước lũ nhanh chóng dâng cao đã khiến 37 học sinh và 7 giáo viên tại Trường Mầm non và Nhà trẻ Umiku Sayang bị mắc kẹt.

Sau khi nhận được tin báo vào khoảng 15h50, cơ quan chức năng đã điều động 10 lính cứu hỏa tới hiện trường, sử dụng thuyền cứu hộ để sơ tán toàn bộ giáo viên và học sinh đến nơi an toàn; không có trường hợp nào bị thương.

Trong khi đó, tại bang Selangor, lũ quét xuất hiện ở thành phố Shah Alam và Klang trong chiều ngày 30/9. Riêng tại khu dân cư Taman Rashna, thành phố Klang, nước có thời điểm dâng tới ngang thắt lưng, gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết, do mực nước cao, xe chuyên dụng không thể tiếp cận một số khu vực, buộc các nhân viên cứu hộ phải đi bộ khoảng 2km để tiếp cận hiện trường và giải cứu an toàn một gia đình gồm 7 người, trong đó có 4 trẻ em.

Sáng 1/10, Cục Khí tượng Malaysia tiếp tục phát cảnh báo mưa dông có thể xuất hiện tại một số khu vực thuộc bang Johor và Selangor, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và ngập lụt diễn biến phức tạp hơn.