5 người tại Lebanon thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) đưa tin, 2 cuộc không kích của Israel đã nhắm vào thị trấn Sohmor ở thung lũng Bekaa thuộc phía Đông Lebanon, cùng với nhiều cuộc tấn công khác đã diễn ra trên khắp miền Nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tên lửa của Israel bắn trúng Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tấn công tiếp diễn khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau các cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ 3 giữa các phái viên Israel và Lebanon tại Mỹ, mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4 chưa bao giờ được tuân thủ.

Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp, đặc biệt là khi lực lượng Israel tiếp tục ném bom miền Nam Lebanon và chiếm đóng một phần khu vực này kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Ông Hajj Hassan, nghị sĩ Lebanon thuộc phong trào Hezbollah hôm qua tuyên bố, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel chỉ mang lại những nhượng bộ từ chính quyền Lebanon và sẽ không thể thực hiện được việc giải giáp lực lượng kháng chiến.