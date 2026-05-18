5 người tại Lebanon thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel

Thứ Hai, 05:12, 18/05/2026
VOV.VN - Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Lebanon trong hôm qua (17/5), bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh, trong khi một nghị sĩ thuộc phong trào Hezbollah gọi các cuộc đàm phán giữa Li-băng và Israe là “bế tắc”.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) đưa tin, 2 cuộc không kích của Israel đã nhắm vào thị trấn Sohmor ở thung lũng Bekaa thuộc phía Đông Lebanon, cùng với nhiều cuộc tấn công khác đã diễn ra trên khắp miền Nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

5 nguoi tai lebanon thiet mang do cac cuoc tan cong cua israel hinh anh 1
Tên lửa của Israel bắn trúng Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tấn công tiếp diễn khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau các cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ 3 giữa các phái viên Israel và Lebanon tại Mỹ, mặc dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4 chưa bao giờ được tuân thủ.

Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp, đặc biệt là khi lực lượng Israel tiếp tục ném bom miền Nam Lebanon và chiếm đóng một phần khu vực này kể từ khi đạt được lệnh ngừng bắn.

Ông Hajj Hassan, nghị sĩ Lebanon thuộc phong trào Hezbollah hôm qua tuyên bố, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel chỉ mang lại những nhượng bộ từ chính quyền Lebanon và sẽ không thể thực hiện được việc giải giáp lực lượng kháng chiến.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (15/5) thông báo, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Lebanon và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc.

Lebanon chìm trong khói lửa khi Israel và Hezbollah tiếp tục đối đầu
VOV.VN - Giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang với các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái, trong bối cảnh Israel và Lebanon đang tiến hành đàm phán tại Mỹ nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình và duy trì lệnh ngừng bắn.

Các cuộc tấn công của Israel gần Thủ đô của Lebanon khiến 8 người thiệt mạng
VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm nay (13/5), nhằm vào một đường cao tốc ở phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến 8 người thiệt mạng, khi cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel sắp diễn ra.

