Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra, sau khi các đại diện của Lebanon và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14-15/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, vòng đàm phán thứ tư giữa Lebanon và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2-3/6 tới, ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29/5, với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước.

Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Thành phố Tyre thuộc miền Nam Lebanon. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền Bắc nước này, nhưng không có thương vong xảy ra.

Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel cho biết, 1 binh sĩ nước này đã thiệt mạng ở miền Nam Lebanon, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột với Hezbollah bắt đầu từ ngày 2/3 lên 19 người.