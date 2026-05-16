Lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày

Thứ Bảy, 05:24, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (15/5) thông báo, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được gia hạn thêm 45 ngày, sau khi vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Lebanon và Israel do Mỹ làm trung gian kết thúc.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn được đưa ra, sau khi các đại diện của Lebanon và Israel kết thúc các cuộc đàm phán tại Mỹ trong hai ngày 14-15/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, vòng đàm phán thứ tư giữa Lebanon và Israel sẽ diễn ra tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2-3/6 tới, ngoài ra, một vòng đàm phán an ninh riêng biệt cũng sẽ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 29/5, với sự tham gia của phái đoàn quân sự hai nước.

lehn ngung ban tai lebanon duoc gia han them 45 ngay hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott.  Ảnh: BNG Mỹ

Trong khi đó, Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại Thành phố Tyre thuộc miền Nam Lebanon. Israel cũng xác nhận một số máy bay không người lái mang chất nổ đã tấn công nhiều khu vực ở miền Bắc nước này, nhưng không có thương vong xảy ra.

Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel cho biết, 1 binh sĩ nước này đã thiệt mạng ở miền Nam Lebanon, nâng tổng số binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột với Hezbollah bắt đầu từ ngày 2/3 lên 19 người.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Các cuộc tấn công của Israel gần Thủ đô của Lebanon khiến 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm nay (13/5), nhằm vào một đường cao tốc ở phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến 8 người thiệt mạng, khi cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel sắp diễn ra.

VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm nay (13/5), nhằm vào một đường cao tốc ở phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến 8 người thiệt mạng, khi cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel sắp diễn ra.

Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 12/5 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền Nam Lebanon, nơi các cuộc đấu súng với lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 12/5 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền Nam Lebanon, nơi các cuộc đấu súng với lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

EU kêu gọi mở hành lang nhân đạo khẩn cấp tại Nam Lebanon

VOV.VN - Ngày 9/5, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Thủ đô Beirut, bà Hadja Lahbib, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, đã lên tiếng yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền Nam Lebanon.

VOV.VN - Ngày 9/5, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Thủ đô Beirut, bà Hadja Lahbib, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách xử lý khủng hoảng nhân đạo, đã lên tiếng yêu cầu các bên đảm bảo khả năng tiếp cận cứu trợ tại khu vực miền Nam Lebanon.

