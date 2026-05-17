Israel tấn công miền Nam Lebanon 1 ngày sau khi lệnh ngừng bắn được gia hạn

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin về các cuộc tấn công của Israel vào ít nhất 5 ngôi làng ở miền Nam nước này trong hôm qua. Trước đó, quân đội Israel yêu cầu cư dân của 9 ngôi làng tại miền Nam Lebanon phải sơ tán trước các cuộc tấn công.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon cũng diễn ra dữ dội hôm 15/5, trong đó cuộc tấn công vào một cơ sở y tế có liên hệ với Hezbollah, tại thị trấn Hanuf đã khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 nhân viên y tế. Trong khi cuộc tấn công vào một khu dân cư ở thành phố Tyre khiến 37 người bị thương.

Lệnh ngừng bắn tại Lebanon đã được gia hạn thêm 45 ngày, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15/5, sau khi các phái viên của Israel và Lebanon tiến hành đàm phán tại Mỹ.

Hezbollah phản đối các cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Theo chính quyền Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ khi xung đột bắt đầu đã khiến hơn 2.900 người thiệt mạng, trong khi 19 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cùng khoảng thời gian.