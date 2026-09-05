5 nước EU thúc đẩy lập trung tâm hồi hương ngoài khối

Tại Hội nghị diễn ra ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, đại diện 5 quốc gia thống nhất sẽ khẩn trương đàm phán với các đối tác ngoài EU để hiện thực hóa sáng kiến này. Các trung tâm này dự kiến tiếp nhận những người bị bác đơn xin tị nạn hoặc có quyết định phải rời EU nhưng chưa thể hồi hương trực tiếp về nước xuất xứ. 5 nước sẽ phối hợp tìm kiếm và đàm phán với các đối tác ngoài EU để sớm đưa mô hình vào thực tế.

Các nước tham gia sáng kiến kỳ vọng mô hình này sẽ tạo lực răn đe mạnh mẽ đối với dòng người di cư bất hợp pháp, chặt đứt các đường dây buôn người và giải tỏa áp lực cho hệ thống tiếp nhận nội khối. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Di trú Đan Mạch Morten Bødskov cho biết, mục tiêu là đưa đợt người đầu tiên tới quốc gia đối tác ngay trong năm 2027. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết, các cuộc trao đổi với một số nước thứ ba đang được tiến hành. Danh sách đối tác chưa được công bố, song Rwanda và Uganda hiện được xem là hai ứng viên sáng giá nhất.

Các nước tham gia sáng kiến kỳ vọng mô hình này sẽ tạo lực răn đe mạnh mẽ đối với dòng người di cư bất hợp pháp, chặt đứt các đường dây buôn người và giải tỏa áp lực cho hệ thống tiếp nhận nội khối. Tuy nhiên, kế hoạch cũng gây tranh cãi khi các tổ chức nhân quyền lo ngại việc đưa người di cư ra ngoài lãnh thổ EU có thể làm phát sinh những vấn đề về điều kiện tiếp nhận và bảo đảm các quyền cơ bản.

Động thái trên cho thấy EU đang tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư và tìm kiếm các giải pháp mới nhằm tăng tỷ lệ hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú trong khối.