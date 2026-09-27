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Nga và Đức có thể cùng mở lại đường ống Nord Stream?

Chủ Nhật, 09:36, 27/09/2026
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VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Nga kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev ngày 26/9 cho rằng Nga và Đức có thể cùng khởi động lại các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) bị hư hại năm 2022.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 26/9, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đồng tình với đề xuất của đồng Chủ tịch đảng Thay thế cho Đức (AfD) Tino Chrupalla về việc tiến hành điều tra quốc tế vụ phá hoại 2 đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2, đồng thời sửa chữa và đưa các đường ống này trở lại hoạt động.

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Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với Nước ngoài kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev (Ảnh: Tass)

Ngày 26/9/2022, các vụ nổ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ba nhánh của Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2. Trong đó, đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 chưa từng được đưa vào vận hành thương mại. Nga sau đó mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc, coi đây là hành vi khủng bố quốc tế.

PV/VOV1
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