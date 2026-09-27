Serbia kỳ vọng thỏa thuận khí đốt với Nga sẽ được gia hạn

Tổng thống Serbia kỳ vọng gia hạn thỏa thuận khí đốt với Nga

Tổng thống Vučić cho biết, Serbia tiếp tục phụ thuộc vào các đợt gia hạn ngắn hạn kể từ khi hợp đồng khí đốt ba năm với Nga hết hạn vào mùa hè năm 2025. Thỏa thuận cung cấp khí đốt hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 30/9 tới và ông kỳ vọng, thỏa thuận sẽ tiếp tục được gia hạn sau cuộc điện đàm ngày 26/9 giữa ông với Tổng thống Putin.

Theo Tổng thống Vucic, việc gia hạn thỏa thuận sẽ giúp Serbia tiếp tục hưởng giá khí đốt thuận lợi ở mức 318 euro cho 1.000 mét khối, thay vì phải trả mức giá thị trường hiện khoảng 868 euro. Hiện tại, Serbia nhập một lượng khí đốt nhất định từ Azerbaijan và tự sản xuất một phần trong nước. Tuy nhiên, cả hai nguồn này đều không đủ để bù đắp phần thiếu hụt nếu nguồn cung từ Nga bị gián đoạn.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (Ảnh: Reuters).

Do đó, dù đã nỗ lực đa dạng hóa, Serbia vẫn phụ thuộc rất lớn vào khí đốt Nga. Việc duy trì được thỏa thuận hiện hành không chỉ giúp ổn định nguồn cung trước mùa đông mà còn giữ được lợi thế giá thấp hơn so với thị trường châu Âu.

Ngoài ra, Belgrade đang phải ứng phó với lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tập đoàn Công nghiệp Dầu khí Serbia (NIS), doanh nghiệp dầu khí lớn nhất nước này. Mỹ đã đưa NIS vào diện trừng phạt vì phía Nga nắm khoảng 56% cổ phần và đặt điều kiện cho việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt là Nga phải rút toàn bộ vốn.

Hiện giấy miễn trừ trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với NIS hết hạn ngày 30/9, trùng thời điểm Washington muốn thương vụ bán cổ phần Nga cho tập đoàn MOL của Hungary phải được khép lại. Tuy nhiên, thương vụ này đến nay vẫn chưa hoàn tất. Nếu giấy miễn trừ trừng phạt không được gia hạn hoặc việc bán cổ phần Nga cho MOL không được hoàn tất, NIS sẽ không thể tiếp tục nhập và chế biến dầu thô theo quy định của Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung nhiên liệu của Serbia.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vucic và người đồng cấp Nga Putin phản ánh sự cân bằng khó khăn mà Serbia nỗ lực duy trì kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022.

Serbia là ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu và ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, tuy nhiên vẫn giữ quan hệ thân thiện với Nga và từ chối tham gia các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Moscow.

Cuộc điện đàm diễn ra chỉ một ngày trước thời điểm ông Vučić dự kiến từ chức tổng thống vào ngày 27/9 để bắt đầu chiến dịch tranh cử thủ tướng trong cuộc bầu cử sớm ngày 25/10.