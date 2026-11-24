Phát biểu trong cuộc họp báo tại Jakarta hôm qua (23/11), Trưởng Cơ quan Điều tra hình sự cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Asep Safrudin cho biết, Cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra vụ án liên quan đến việc nghe lén trái phép Tổng thống Prabowo. Chứng cứ thu thập từ lời khai của nhân chứng, các nghi phạm và kết quả điều tra bổ sung cho thấy, cựu cảnh sát trưởng Listyo Sigit đã chỉ đạo hoạt động làm suy yếu niềm tin vào Tổng thống và nỗ lực duy trì vị trí Cảnh sát trưởng quốc gia vì mục đích chính trị.

Cơ quan điều tra hình sự Indonesia cung cấp vật chứng về tội phản quốc. Ảnh: Antara.

Cảnh sát điều tra Indonesia tiến hành khám xét 14 địa điểm, nghi sử dụng làm trung tâm hoạt động; thẩm vấn 71 nhân chứng; thu giữ điện thoại, máy tính, tài liệu, áo phông và 735 triệu rupiah (tương đương 40.000 USD). Chứng cứ cũng cho thấy, các đối tượng đã bàn bạc, tổ chức giám sát, nghe lén và thu thập thông tin về các quan chức, nhân vật chính trị; đăng tải nội dung lên mạng xã hội, kêu gọi biểu tình, tiến hành tuyển dụng bên ngoài, tìm kiếm tài trợ và đặt 500 áo phông phục vụ hoạt động này; thường xuyên xóa dữ liệu, dấu vết trên các máy chủ để loại bỏ bằng chứng.

Ông Asep Safrudin cũng cho biết, các hành vi phản quốc mà 6 nghi phạm thực hiện được chi làm 3 giai đoạn: Ban đầu nhằm vào Tổng thống Prabowo từ tháng 10/2024, khi ông bắt đầu nhậm chức. Tiếp đó tiến hành các cuộc nghe lén bất hợp pháp nhằm vào các nhân vật đã được lên kế hoạch. Giai đoạn cuối cùng là sử dụng kết quả nghe lén để tiến hành giám sát các hoạt động đối với một số quan chức nhà nước và các nhân vật chính trị khác.