Việc đệ trình hai tên ứng cử viên Phó Tổng thống được thực hiện sau khi ông Gibran Rakabuming Raka từ chức vào ngày 12/11/2026. 2 tên trong danh sách đề cử là ông Amran Sulaiman - Bộ trưởng Nông nghiệp và ông Sugiono - Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đệ trình 2 ứng viên Phó Tổng thống tại Tòa nhà Quốc hội. Nguồn ảnh Bakom

Trước khi quyết định hai ứng cử viên thay thế ông Gibran, Tổng thống Prabowo đã triệu tập các chủ tịch đảng phái chính trị trong liên minh, đặc biệt là những người ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, để thảo luận về việc bổ nhiệm người vào vị trí phó Tổng thống. Quốc hội nước này dự kiến bầu phó Tổng thống mới thông qua một phiên họp toàn thể vào ngày 11 tháng 12 tới, sau khi xem xét hai ứng cử viên.

Tổng thống Prabowo Subianto nhấn mạnh, hai ứng cử viên phó Tổng thống mà ông đề xuất là quyết định của riêng ông, sau khi tham khảo ý kiến ​​các đảng liên minh ủng hộ trong quốc hội và Ban Cố vấn của Đảng Gerindra. Những cân nhắc khi lựa chọn bao gồm thành tích, sự tận tâm, lòng trung thành với đất nước và niềm tin của ông Prabowo rằng cả hai ứng cử viên đều có khả năng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống.