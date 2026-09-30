6 trường đại học của Australia lọt vào top 100 thế giới

Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới năm 2027 do Times Higher Education công bố cho thấy 6 trường đại học của Australia góp mặt trong top 100. Trong đó, Đại học Melbourne là trường của Australia có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 34, tiếp theo là Đại học Sydney xếp thứ 52, Đại học Monash thứ 61, Đại học Queensland thứ 73, Đại học New South Wales thứ 75 và Đại học Quốc gia Australia thứ 77.

Đại học Sydney của Australia được xếp vị trí 52 trong bảng xếp hạng năm 2027. Nguồn: Sam Mooy

Trong 6 trường đại học này, 4 trường tăng hạng so với năm trước, trong khi Đại học Monash và Đại học Quốc gia Australia tụt hạng.

Theo chuyên gia xếp hạng Angel Canderon, mặc dù vị trí của nhóm trường đại học hàng đầu Australia không thay đổi quá nhiều, nhưng khả năng vươn lên các thứ hạng cao hơn đáng kể là không dễ do những hạn chế về đầu tư công và chất lượng nghiên cứu. Tuy nhiên, thứ hạng của các trường đại học Australia cũng đang được hưởng lợi từ hoạt động hợp tác nghiên cứu với Trung Quốc, cũng như những thay đổi trong phương pháp đánh giá, xếp hạng.

Trong bảng xếp hạng vừa công bố, Đại học Oxford của Anh đứng đầu, trong khi vị trí thứ hai thuộc về Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ. Trong 10 trường đại học hàng đầu thế giới, Mỹ có 8 trường và Anh có 2 trường.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng năm nay, các trường đại học tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang vươn lên mạnh mẽ. Đại học Thanh Hoa tăng lên vị trí thứ 11, trở thành trường đại học châu Á có thứ hạng cao nhất. Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc đứng thứ 13, trong khi Đại học Quốc gia Singapore xếp thứ 15.

Đây là lần đầu tiên có 3 trường đại học châu Á góp mặt trong top 15 trường đại học hàng đầu thế giới.