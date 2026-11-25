8 thợ mỏ Indonesia thiệt mạng trong vụ ngập hầm khai thác vàng trái phép
VOV.VN - Tính tới 20h00 ngày 23/11 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ Indonesia đã tìm thấy thi thể 8 thợ mỏ từ một hầm khai thác vàng bị ngập nước tại tỉnh Tây Java. Công tác tìm kiếm hiện vẫn đang được triển khai để xác định vị trí của 18 người khác được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất.
Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, các thợ mỏ bị mắc kẹt từ hôm 23/11, khi mưa lớn khiến nước tràn vào hầm sâu khoảng 100 mét. Địa hình khu vực hiểm trở, lối tiếp cận hẹp, trơn trượt và thiếu ánh sáng đang gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Nhà chức trách đã phải tiến hành bơm nước ra khỏi hầm để hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Mỏ khai thác vàng xảy ra sự cố nằm tại khu vực Pongkor, thuộc huyện Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 60 km về phía Nam. Công ty khai khoáng nhà nước Antam khẳng định vụ việc xảy ra tại một mỏ vàng trái phép, không thuộc hoạt động của doanh nghiệp.
Vào tuần trước, chính quyền đã đóng cửa khoảng 30 hầm khai thác vàng tại một khu vực khác thuộc huyện Bogor. Dù chính quyền Indonesia đã nỗ lực kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên song tai nạn tại các mỏ khai thác quy mô nhỏ và trái phép vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này.