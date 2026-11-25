Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, các thợ mỏ bị mắc kẹt từ hôm 23/11, khi mưa lớn khiến nước tràn vào hầm sâu khoảng 100 mét. Địa hình khu vực hiểm trở, lối tiếp cận hẹp, trơn trượt và thiếu ánh sáng đang gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ. Nhà chức trách đã phải tiến hành bơm nước ra khỏi hầm để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Ảnh chụp từ trên cao địa điểm mỏ khai thác vàng trái phép bị ngập do mưa lớn tại tỉnh Tây Java. Nguồn: Reuters

Mỏ khai thác vàng xảy ra sự cố nằm tại khu vực Pongkor, thuộc huyện Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 60 km về phía Nam. Công ty khai khoáng nhà nước Antam khẳng định vụ việc xảy ra tại một mỏ vàng trái phép, không thuộc hoạt động của doanh nghiệp.

Vào tuần trước, chính quyền đã đóng cửa khoảng 30 hầm khai thác vàng tại một khu vực khác thuộc huyện Bogor. Dù chính quyền Indonesia đã nỗ lực kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên song tai nạn tại các mỏ khai thác quy mô nhỏ và trái phép vẫn thường xuyên xảy ra ở quốc gia này.