80 nước kêu gọi khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải tại vùng Vịnh

Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani công bố tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 24/9. Các nước tham gia tuyên bố gồm các quốc gia Arab vùng Vịnh cùng nhiều cường quốc phương Tây.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Tuyên bố kêu gọi khôi phục đầy đủ, không chậm trễ các quyền và nguyên tắc về tự do hàng hải, đồng thời yêu cầu mở lại khẩn cấp và hoàn toàn eo biển Hormuz. Các tàu thuyền phải được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này một cách an toàn, không bị áp đặt các khoản phí, điều kiện hoặc các khoản thu bị coi là bất hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Các nước cho rằng những hành động của Iran tại eo biển Hormuz tiếp tục đe dọa an ninh quốc tế cũng như quyền và tự do hàng hải. Tuyên bố cũng lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia trong khu vực và những hành động gây gián đoạn hoạt động thương mại quốc tế, chuỗi cung ứng và vận chuyển năng lượng.

Ngoại trưởng Bahrain cảnh báo mối đe dọa đối với an ninh hàng hải trong khu vực vẫn hiện hữu và đang tiếp tục gia tăng. Ông đề cập vụ tấn công một tàu thương mại ngoài khơi Oman ngày 23/9, khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng.

Tuyên bố đồng thời lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia và hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ. Theo phía Saudi Arabia, lực lượng nước này đã đánh chặn sáu tên lửa đạn đạo nhằm vào thành phố cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ và thành phố Taif ở phía tây nam nước này.

Các nước đặc biệt lo ngại trước việc lực lượng Houthi tiến gần eo biển Bab al-Mandeb, tuyến đường biển quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Nếu hoạt động hàng hải tại đây tiếp tục bị gián đoạn, tác động đối với thương mại toàn cầu có thể trở nên nghiêm trọng hơn.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, kết nối vùng Vịnh với biển Arab. Hoạt động tàu thuyền qua eo biển này đã bị gián đoạn kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Ngoại trưởng Bahrain nhấn mạnh tàu thương mại và thủy thủ không phải là công cụ gây sức ép trong các cuộc xung đột.