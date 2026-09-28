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Gaza chuẩn bị cho cuộc bầu cử lập pháp trong bối cảnh thách thức về an ninh

Thứ Hai, 06:04, 28/09/2026
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VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine đang chuẩn bị tổ chức bầu cử lập pháp tại Gaza, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng, trong khi tình hình an ninh vẫn là thách thức lớn nhất đối với việc hoàn thành cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 28/11 tới.

Người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Gaza, ông Jamil Al-Khalidi xác nhận, Ủy ban đã nhận được đơn đăng ký từ năm danh sách ứng cử viên của các đảng phái và ứng cử viên độc lập, trong những giờ đầu tiên khi Ủy ban bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử.

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine đang nỗ lực cung cấp khoảng 100-110 điểm bỏ phiếu tại Gaza, phục vụ khoảng 1,25 triệu cử tri tại đây.

Tuy nhiên, ông Jamil Al-Khalidi nhấn mạnh, an ninh là thách thức lớn nhất trong quá trình bầu cử, kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực để đảm bảo các điều kiện bảo vệ quyền tự do hành động của tất cả những người tham gia vào quá trình bầu cử.

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Khu lều trại dành cho người tị nạn ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza (Ảnh: AP)

Ngoài ra, ông Jamil Al-Khalidi lo ngại việc các tài liệu cần thiết sẽ bị ngăn chặn không thể đưa vào khu vực bầu cử, như thùng phiếu, phiếu bầu và mực in, mặc dù đã chuẩn bị những phương án thay thế.

Ủy ban Bầu cử Gaza đang phối hợp với Bộ Giáo dục để tận dụng các trường học hiện có và dễ tiếp cận làm các trung tâm bỏ phiếu.

Ngày 9/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã ban hành sắc lệnh ấn định ngày 28/11 là ngày tổ chức bầu cử lập pháp tại Đông Jerusalem, Bờ Tây và Gaza. Thời gian ứng cử diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 7/10.

Cuộc bầu cử sắp tới là cuộc bầu cử lần thứ ba cho Hội đồng Lập pháp Palestine, sau các cuộc bầu cử năm 1996 và 2006.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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