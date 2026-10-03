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4 phụ nữ Palestine thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Gaza

Thứ Bảy, 20:37, 03/10/2026
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VOV.VN - Ít nhất 5 người, trong đó có 4 phụ nữ, được xác định đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Israel vào dải Gaza sáng nay - hành động được giới chức Palestine mô tả một tội ác.

Theo Bộ Y tế và cơ quan phòng vệ dân sự Palestine, thương vong xảy ra sáng nay, khi máy bay chiến đấu Israel phóng tên lửa vào một tòa nhà ở thành phố Gaza, phía Bắc dải Gaza. Trong số 4 phụ nữ thiệt mạng có 2 mẹ con và toàn bộ nạn nhân đều là dân thường.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận liên quan. Các nguồn độc lập trong khu vực cũng chưa xác nhận thông tin. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số nguồn tin A rập, cuộc không kích cũng như số thương vong được báo cáo, là đáng tin cậy.

4 phu nu palestine thiet mang trong cuoc khong kich cua israel vao gaza hinh anh 1
Hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một tòa nhà chung cư ở thành phố Gaza, ngày 3/10/2026. Ảnh: Reuters

Kể từ khi lệnh ngừng bắn Gaza có hiệu lực ngày 10/10/2025, cơ quan y tế và phòng vệ dân sự Gaza liên tiếp cáo buộc quân đội Israel vi phạm cam kết. Một số báo cáo khẳng định hoạt động tập kích của quân đội chiếm đóng trong gần 1 năm qua, bao gồm cả không kích, pháo kích và tấn công bộ binh, đã khiến hơn 1.400 người tại Gaza thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.

Tính chung từ đầu xung đột ngày 7/10/2023, tổng thương vong tại Gaza đã lên tới hơn 74.000 người chết, hơn 175.000 người bị thương. Ngoài ra, còn khoảng gần 9.000 người mất tích và đang bị chôn vùi trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
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