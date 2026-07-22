Theo Báo cáo Đầu Tư thế giới 2026 được Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc trích dẫn, trong năm 2025, Ai Cập thu hút được gần 15,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm 20% tổng vốn FDI của toàn châu Phi.

Ai Cập năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu châu Phi về thu hút FDI

Mức thu hút này giảm mạnh tới 67% so với một năm trước đó, nhưng vẫn giúp Ai Cập duy trì vị thế đứng đầu châu lục về tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, Ai Cập đã không còn nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Sau Ai Cập, các nền kinh tế châu Phi thu hút nhiều vốn FDI nhất lần lượt là Guinea (7,7 tỷ USD), Mozambique (5,6 tỷ USD), Nigeria (4 tỷ USD), Ethiopia (3,7 tỷ USD), Uganda (3,3 tỷ USD), Morocco (3,3 tỷ USD) và Kenya (3,2 tỷ USD).