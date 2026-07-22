English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ai Cập năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu châu Phi về thu hút FDI

Thứ Tư, 06:34, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) vừa công bố số liệu cho biết năm 2025, Ai Cập tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu châu Phi về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm thứ 4 liên tiếp.

Theo Báo cáo Đầu Tư thế giới 2026 được Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc trích dẫn, trong năm 2025, Ai Cập thu hút được gần 15,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm 20% tổng vốn FDI của toàn châu Phi.

ai cap nam thu 4 lien tiep dung dau chau phi ve thu hut fdi hinh anh 1
Ai Cập năm thứ 4 liên tiếp đứng đầu châu Phi về thu hút FDI

Mức thu hút này giảm mạnh tới 67% so với một năm trước đó, nhưng vẫn giúp Ai Cập duy trì vị thế đứng đầu châu lục về tiếp nhận vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, Ai Cập đã không còn nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Sau Ai Cập, các nền kinh tế châu Phi thu hút nhiều vốn FDI nhất lần lượt là Guinea (7,7 tỷ USD), Mozambique (5,6 tỷ USD), Nigeria (4 tỷ USD), Ethiopia (3,7 tỷ USD), Uganda (3,3 tỷ USD), Morocco (3,3 tỷ USD) và Kenya (3,2 tỷ USD).

PV/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng Việt Nam - Biển Đỏ (Ai Cập)
Thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng Việt Nam - Biển Đỏ (Ai Cập)

VOV.VN - Nhằm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập, từ ngày 9-11/7, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đã có chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế tại tỉnh Biển Đỏ của Ai Cập, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. 

Thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng Việt Nam - Biển Đỏ (Ai Cập)

Thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng Việt Nam - Biển Đỏ (Ai Cập)

VOV.VN - Nhằm triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập, từ ngày 9-11/7, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập đã có chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế tại tỉnh Biển Đỏ của Ai Cập, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. 

Ai Cập và Israel thảo luận về giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza
Ai Cập và Israel thảo luận về giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza

VOV.VN - Truyền thông Israel đưa tin, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn quân sự nước này và Ai Cập đã diễn ra tại Thủ đô Cairo của Ai Cập trong tuần này, nhằm thúc đẩy giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Ai Cập và Israel thảo luận về giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Ai Cập và Israel thảo luận về giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza

VOV.VN - Truyền thông Israel đưa tin, các cuộc đàm phán giữa phái đoàn quân sự nước này và Ai Cập đã diễn ra tại Thủ đô Cairo của Ai Cập trong tuần này, nhằm thúc đẩy giai đoạn hai thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Đại bảo tàng Ai Cập đón hơn 3 triệu lượt khách kể từ khi khai trương
Đại bảo tàng Ai Cập đón hơn 3 triệu lượt khách kể từ khi khai trương

VOV.VN - Theo Giám đốc điều hành Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) - ông Ahmed Ghoneim, bảo tàng đã đón hơn 3 triệu lượt khách tính đến hết tháng 6/2026, trong đó khách quốc tế chiếm 60% và khách nội địa chiếm 40%.

Đại bảo tàng Ai Cập đón hơn 3 triệu lượt khách kể từ khi khai trương

Đại bảo tàng Ai Cập đón hơn 3 triệu lượt khách kể từ khi khai trương

VOV.VN - Theo Giám đốc điều hành Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) - ông Ahmed Ghoneim, bảo tàng đã đón hơn 3 triệu lượt khách tính đến hết tháng 6/2026, trong đó khách quốc tế chiếm 60% và khách nội địa chiếm 40%.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ