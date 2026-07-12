Thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và chuỗi cung ứng Việt Nam - Biển Đỏ (Ai Cập)

Ngày 11/7, Thống đốc tỉnh Biển Đỏ, Tiến sĩ Walid Al Barqi, đã tiếp Đại sứ Nguyễn Nam Dương và đoàn công tác của Đại sứ quán tại trụ sở cơ quan hành chính tỉnh. Giới thiệu về địa phương, Thống đốc Walid Al Barqi cho biết, tỉnh Biển Đỏ là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và sôi động nhất Ai Cập, gồm 7 thành phố ven biển với trung tâm hành chính đặt tại thành phố Hurghada. Tỉnh sở hữu nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là quặng phốt phát. Tỉnh cũng có hệ thống cảng biển độc đáo trải dọc Biển Đỏ, với nền kinh tế dựa vào thương mại hàng hải, du lịch biển, nuôi trồng thuỷ sản, năng lượng tái tạo, dầu khí…

Thống đốc Walid Al Barqi khẳng định, tỉnh Biển Đỏ luôn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, khai khoáng và phát triển kinh tế biển xanh.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Biển Đỏ Khaled Abdelgelyl đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhấn mạnh việc Việt Nam và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa các địa phương hai nước. Để cụ thể hóa các kết quả đạt được sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường năm 2025, Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối giữa tỉnh Biển Đỏ với các địa phương ven biển của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực vận tải biển, du lịch, logistics, xuất nhập khẩu và khai thác khoáng sản.

Trước đó, ngày 9/7, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và đoàn công tác của Đại sứ quán đã có buổi làm việc với ông Khaled Abdelgelyl, Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Biển Đỏ. Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, ông Khaled Abdelgelyl ghi nhận kết quả tích cực trong hợp tác khai thác quặng apatit giữa các doanh nghiệp hai nước thời gian qua, đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác sang các loại khoáng sản khác, cũng như tăng cường hợp tác du lịch nhằm tạo thêm cơ hội giao thương và đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sau buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Biển Đỏ đã đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp với chủ đề “Quan hệ đối tác kinh tế Việt Nam - Ai Cập: Tăng trưởng và cơ hội”, thu hút sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp tỉnh Biển Đỏ.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Chủ tịch Phòng Thương mại tỉnh Biển Đỏ Khaled Abdelgelyl đồng chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định doanh nghiệp và các phòng thương mại địa phương giữ vai trò trung tâm trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao giữa lãnh đạo hai nước. Trên cơ sở những lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế, Đại sứ đề xuất tập trung hợp tác vào ba lĩnh vực ưu tiên gồm bảo đảm chuỗi cung ứng và cân bằng thương mại, phát triển kinh tế biển và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, cùng tăng cường kết nối logistics và cảng biển.

Tại Diễn đàn, ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập nhấn mạnh bước phát triển vượt bậc của quan hệ thương mại song phương trong giai đoạn 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu mốc lịch sử khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lần đầu tiên vượt mốc 700 triệu USD.

Thống đốc tỉnh Biển Đỏ, Tiến sĩ Walid Al Barqi tiếp Đại sứ Nguyễn Nam Dương. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập

Các đại biểu cho rằng bên cạnh những mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Việt Nam như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, cá tra và cá ngừ đóng hộp, hai bên cần tiếp tục mở rộng danh mục hàng hóa trao đổi. Doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường xuất khẩu chè, gạo, tôm đông lạnh, máy móc và thiết bị điện, trong khi Ai Cập có nhiều tiềm năng đẩy mạnh xuất khẩu cam, quýt, nho, phân bón và đặc biệt là quặng phốt phát sang Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ai Cập đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi được nâng cấp lên Đối tác Toàn diện, việc tăng cường hợp tác với các địa phương giàu tiềm năng của Ai Cập như tỉnh Biển Đỏ có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra nhiều dư địa hợp tác mới, không chỉ trong thương mại hàng hóa mà còn ở lĩnh vực đầu tư, dịch vụ logistics, du lịch, khoáng sản và năng lượng, góp phần đưa hợp tác kinh tế Việt Nam - Ai Cập phát triển thực chất, hiệu quả và tương xứng với khuôn khổ quan hệ đối tác mới giữa hai nước.